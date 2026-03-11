Abandonan tres cadÃ¡veres en la carretera Azumbilla-El Seco, en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Los cuerpos de tres personas presuntamente ejecutadas fueron localizados este miÃ©rcoles 11 en la carretera Azumbilla-El Seco, a la altura del municipio de NicolÃ¡s Bravo.

De acuerdo con los reportes policÃ­acos, los cadÃ¡veres estaban en bolsas negras que fueron abandonadas al borde de la carretera, por lo que automovilistas que pasaron por el lugar alertaron a las autoridades.

Versiones extraoficiales apuntan a que son al menos tres cuerpos que presentaban el tiro de gracia, por lo cual se tratarÃ­a de una ejecuciÃ³n que se cometiÃ³ en otro sitio, pues no se encontraron indicios balÃ­sticos.

El Ã¡rea fue acordonada por elementos del EjÃ©rcito y de la PolicÃ­a Estatal sin que hasta esta tarde se emita un informe oficial sobre estos hechos.