Abandonan tres cadÃ¡veres en la carretera Azumbilla-El Seco, en Puebla

Puebla
Abandonan tres cadÃ¡veres en la carretera Azumbilla-El Seco, en PueblaSegÃºn las versiones extraoficiales, los cuarpos presentaban el tiro de gracia y estaban en bolsas negras al borde de la carretera.
PUEBLA, Pue. (apro).- Los cuerpos de tres personas presuntamente ejecutadas fueron localizados este miÃ©rcoles 11 en la carretera Azumbilla-El Seco, a la altura del municipio de NicolÃ¡s Bravo.
De acuerdo con los reportes policÃacos, los cadÃ¡veres estaban en bolsas negras que fueron abandonadas al borde de la carretera, por lo que automovilistas que pasaron por el lugar alertaron a las autoridades.
Versiones extraoficiales apuntan a que son al menos tres cuerpos que presentaban el tiro de gracia, por lo cual se tratarÃa de una ejecuciÃ³n que se cometiÃ³ en otro sitio, pues no se encontraron indicios balÃsticos.
El Ã¡rea fue acordonada por elementos del EjÃ©rcito y de la PolicÃa Estatal sin que hasta esta tarde se emita un informe oficial sobre estos hechos.