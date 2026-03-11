Alejandro Armenta acusa a Ricardo Salinas Pliego de prostituir al Club Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).– El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, mantiene una abierta confrontación con Grupo Salinas, al cual acusó este martes de prostituir el deporte por no invertir en el equipo de futbol Puebla y priorizar su beneficio económico.

Apenas el 4 de marzo, el gobernador también había acusado a Ricardo Salinas Pliego, actual propietario de la franquicia, de usar al Puebla como una “caja chica”, pues aseguró que cada temporada los jugadores más destacados son vendidos, con lo que se desmantela al equipo en afán de “un saqueo financiero”.

Pero esta confrontación no se ha limitado al futbol, pues desde enero, el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, acusó a TV Azteca, también propiedad de Salinas Pliego, de haber emprendido una campaña de “difamación” en contra del gobierno poblano, luego de que éste rechazó firmar contratos con ese grupo empresarial por un monto superior a los 2 mil 350 millones de pesos.

Este lunes, medios locales revelaron que entre los negocios que pretendía concretar Grupo Salinas estaba la instalación de un servidor y software, con valor de 2 mil millones de pesos, para las operaciones del nuevo edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, cuya construcción está por concluir.

Parra aseguró que, al no acceder a estos contratos, la televisora del Ajusco ha lanzado ataques diarios contra el gobierno de Armenta Mier en sus espacios informativos, en una especie de “chantaje”. “Un medio de comunicación no puede estar haciendo cobro de piso”, reclamó.

En este contexto, Rodolfo Ramírez, director de Azteca Deportes, informó que Grupo Salinas estaría interesado en la venta del Club Puebla, equipo que juega en la Liga Mx.

Y a esto se han sumado versiones de una posible mudanza de la franquicia, pues el 95% de la plantilla actual del equipo concluye su contrato en junio de 2026, sin planes de renovación.

Al opinar sobre la situación que vive el equipo local de la Liga MX, el mandatario responsabilizó a Salinas Pliego por ver al futbol como un “negocio leonino” y como una “caja chica para saquearlo”.

"Yo le voy al Puebla, aunque sea del señor que debe”, dijo en clara alusión a Salinas Pliego, quien perdió la batalla legal para evitar pagar impuestos por 49 mil millones de pesos, pero recalcó que los que pagaban las consecuencias de esto es la afición poblana.

Este martes, luego de que Rafael Rodríguez, director general de TV Azteca, calificó de lamentables e ignorantes sus declaraciones, el mandatario volvió a arremeter contra los dueños de la franquicia.

"¿Qué dije?, ¿qué les molestó? ¿Que no le invierten al equipo? ¿Dije una mentira? Los que saben de futbol saben que no miento”, expresó, “yo no veo al deporte como un mecanismo para hacer negocio, pero respeto a quienes lo hacen. Lo que no acepto es que se prostituya el deporte".

"Sale otro buen jugador y lo venden, y así se desmantela al equipo. Es una realidad que el Puebla se ha convertido en una caja chica para el saqueo financiero de sus dueños", agregó.