Cae presunto feminicida de una niña y asesino de su hermano, en Chiapas; es tío de los menores

Damián "N", tío de las víctimas y presunto responsable del feminicidio y homicidios de los menores de edad. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- El feminicidio de una niña de 13 años y el homicidio de su hermano de 7, presuntamente a manos de su tío cuando se encontraban bajo su cuidado y en el Día Internacional de la Mujer, mantiene indignada a la ciudadanía chiapaneca y reavivó la preocupación por la violencia contra mujeres y menores en el estado.

Aunque el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó de manera escueta la detención de Damian “N”, tío de los menores por el brutal crimen acontecido en el municipio de Ángel Albino Corzo, los pormenores del feminicidio y homicidio fueron revelados por la diputada local Sahara Munira José Flores, presidenta de la Comisión de Feminicidios del Congreso del Estado y por la colectiva feminista 50 más 1.

A través de la Comisión por una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, 50+, dijo que, de acuerdo con los reportes obtenidos, el tío de los menores abusaba de la niña, su hermanito acudió en su defensa.

“Nos duele y nos indigna que la violencia machista y el abuso contra niñas continúe arrebatando vidas. Nos duele aún más saber que un niño de apenas siete años perdió la vida al intentar defender a su hermana. Su valentía y amor nos conmueven profundamente”.

De acuerdo con la información oficial y los reportes locales, ambos menores fueron víctimas de una agresión “cobarde y brutal” mientras se encontraban bajo el cuidado de su tío, Damián “N”.

Los cuerpos de los hermanos fueron localizados en su domicilio, ubicado en la calle Cafeticultores, con signos de violencia extrema y presunto abuso sexual. El dictamen pericial confirmó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico secundario.

La colectiva 50 más 1 señaló, que en lo que va del año, este es el segundo feminicidio cometido contra niñas. Apenas semanas atrás, la sociedad chiapaneca se conmocionó por el feminicidio de Alexa, una niña de tres años en el municipio de Tila. Con el feminicidio de Rubí, suman ya nueve las víctimas de este delito que lacera a la sociedad.

En un hecho distinto, el martes 10 del presente fue localizada sin vida una mujer en el municipio de Acacoyagua, en la región costa de Chiapas, con lo que suman tres presuntos feminicidios en los primeros diez días de marzo, de acuerdo con registros de colectivos y reportes preliminares.

El hallazgo ocurrió en una cuneta a un costado de la carretera que conecta a los municipios de Acacoyagua y Escuintla. Fuentes de seguridad indicaron que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición y, a simple vista, no presentaba heridas visibles.

De acuerdo con fotografías del lugar, la víctima vestía una blusa color naranja y un mallón negro. A un costado del cuerpo se encontraba un cobertor rojo y un bolso negro con detalles dorados, objetos que podrían formar parte de las investigaciones para su identificación.

Hasta antes del hallazgo de la mujer en Acacoyagua, 50 más 1 contabilizaba nueve feminicidios en lo que va del año en Chiapas, entre ellos dos menores de edad.

“Alzamos la voz con el corazón roto, pero con la firme determinación de no permitir que este crimen quede en la impunidad. Es inadmisible y profundamente doloroso que la violencia extrema alcance a la niñez dentro de su propio entorno familiar, en el lugar donde deberían haber estado más seguros”, señaló la organización feminista en un comunicado.

La colectiva de mujeres exigió a la Fiscalía estatal una investigación “impecable, exhaustiva y rigurosa”.

“El responsable debe recibir la pena máxima por los delitos de feminicidio y homicidio calificado. No aceptaremos menos que una sentencia ejemplar que haga justicia a la memoria de Rubí y Carín”, apuntó.