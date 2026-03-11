Caso Waldo's: cambio en reglamento podría dejar libre a titular de Planeación Urbana de Hermosillo

La tienda Waldo's que se incendió en 2025, Hermosillo, Sonora. Foto: Arturo Castro / Cuartoscuro

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Una modificación realizada al Reglamento de Ordenamiento, Desarrollo Urbano y del Espacio Público de Hermosillo le valió la no vinculación a proceso a José Eufemio Carrillo Atondo, responsable de planeación urbana de la ciudad, según determinó el juez a cargo del caso Waldo's.

Fue la Fiscalía de Sonora (FGE) quien informó que la noche de ayer, martes 10 de marzo, fue celebrada una nueva audiencia por el caso del incendio ocurrido el 1 de noviembre en Hermosillo, y detalló que tres personas podrían quedar en libertad luego de la determinación del juzgador, aunque apelarán la posibilidad.

Entre estas personas, según fuentes cercanas al caso que informaron a Proceso de manera extraoficial, se encuentra el mencionado titular del Instituto Municipal de Planeación Urbana. La información oficial engloba este caso junto al de otra persona, identificada como Ernesto “N”:

“En lo que respecta a José “N” y Ernesto “N”, el juez consideró aspectos jurídicos relacionados con la aplicación de normatividad administrativa, en específico, del Reglamento de Ordenamiento, Desarrollo Urbano y del Espacio Público de Hermosillo el cual fue modificado, no obstante, esta Fiscalía considera que debió tomar en cuenta el reglamento anterior, ya que era el que se encontraba vigente cuando ambos desempeñaron su función pública”, indicó el comunicado de la autoridad estatal.

El otro caso, de acuerdo con la FGE, es el de José Martín “N”, quien podría ser absuelto, en caso de que el resultado de las apelaciones resulte favorable a su persona, debido a que el delito del que se le acusa estaría fuera del tiempo para ser juzgado; es decir, que “la acción penal se encontraba prescrita”.

Las diferencias entre la Fiscalía y el juez alrededor de este último caso, según la información de la primera, se debe a distintas interpretaciones de la ley:

“Esta Fiscalía no comparte este criterio, ya que sostiene que el plazo debe contarse a partir de la fecha en que ocurrió el hecho, el 1 de noviembre de 2025, y no desde que el imputado emitió el dictamen en la materia”, apuntó el comunicado.

El caso, que se podría extender durante meses por el número de personas involucradas, según comentarios de Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, acumula nueve vinculaciones a proceso, lo que incluye a funcionarios públicos y al representante legal de la empresa.

Mientras tanto, la mayoría de las sucursales de la franquicia ya reabrieron sus puertas en Hermosillo tras hacer ajustes en sus instalaciones, mismos que fueron realizados por empresas externas que trabajaron a puerta cerrada.

A inicios de febrero, lapso en el que los establecimientos estuvieron cerrados, Proceso reportó la presencia de empleados al interior, quienes se encontraban desechando productos caducos. El monto que representan estas pérdidas, sin embargo, no ha sido esclarecido por la compañía.