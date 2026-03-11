Gobierno de Jalisco recupera, con notario y cerrajero, la posesión del Museo Nacional del Tequila

TEQUILA, Jal., (apro) .- El Gobierno del Estado de Jalisco recuperó este martes la posesión del Museo Nacional del Tequila (Munat), inmueble que permanecía bajo control del ayuntamiento desde hace 26 años.

La diligencia fue encabezada por la consejera jurídica del Poder Ejecutivo estatal, Tatiana Ester Anaya Zúñiga, con base en un acuerdo de recuperación administrativa firmado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, la Secretaría General de Gobierno y la propia consejería.

Tatiana Ester Anaya Zúñiga, consejera jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, detalló el proceso:

"La diligencia que tuvo verificativo el día de hoy es un acuerdo de recuperación administrativa. Al final lo que estamos haciendo es una recuperación porque el Gobierno del estado es el propietario del mismo y los fines para los que fue creado es precisamente el dar un tema de cultura a la ciudadanía, de esparcimiento a los turistas, a los tequilenses y también a los jaliscienses como tal".

La Consejería Jurídica notificó personalmente al Ayuntamiento de Tequila y posteriormente ingresó al inmueble, donde —con apoyo de un cerrajero— abrió la puerta para asumir el control y la tenencia del sitio y hacer una revisión general. La actuación se efectuó con la presencia del notario público número dos, de Tequila, Salvador Oropeza Rojas, que dio fe del procedimiento.

El operativo fue custodiado por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Comisaría Municipal.

Anaya Zúñiga explicó que la recuperación se realizó debido a que el inmueble pertenece al gobierno estatal y su finalidad es mantener el uso cultural y turístico del espacio para ciudadanos, visitantes y habitantes de Tequila.

Durante el recorrido, dijo, se constató que el museo se encuentra en condiciones regulares, con algunas necesidades de limpieza. También se confirmó la localización de bienes patrimoniales, como la colección de botellas de tequila, aunque actualmente se realiza la descripción e inventario de los objetos.

La funcionaria señaló que previamente hubo acercamientos con el ayuntamiento para recuperar la posesión del inmueble, pero no se logró un acuerdo. Afirmó que existió resistencia municipal para entregarlo.

Por su parte, el síndico municipal de Tequila, Fernando Javier Contreras Salazar, reconoció que el ayuntamiento no cuenta con un contrato de comodato del museo. Explicó que la reticencia a entregarlo se debía a la necesidad de contar con certeza jurídica sobre la propiedad y documentos como un certificado de libertad de gravamen.

Fernando Javier Contreras Salazar, Síndico Municipal de Tequila, explicó:

"Mire, literalmente como un documento de comodato de la posesión no existe. No tenemos certeza desde cuándo sabemos de alguna otra manera que antes era una escuela, fue un hotel, fue una escuela, pasó a tenerlo el municipio en posesión y eso es lo que sé, con lo que se cuenta. Los documentos de la propiedad, pues claro que sabemos que está a nombre del Gobierno del estado, que ya nos los compartieron por parte de la consejera jurídica para ostentar la propiedad".

Contreras Salazar también indicó que el museo no había abierto desde la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), el 17 de junio de 2025, cuando autoridades federales realizaron un operativo en el lugar.

Actualmente tres áreas del inmueble permanecen aseguradas por la FGR debido a dos carpetas de investigación. La consejera jurídica aseguró que estos espacios permanecerán intactos y que el gobierno estatal realizará gestiones ante la Federación para el levantamiento de los sellos.

El resto del edificio —que incluye galerías, biblioteca y otras salas— no se encuentra comprometido, por lo que el gobierno estatal analiza su rehabilitación para reabrirlo al público.

En el museo también se resguardan bienes como escritorios, sillas, documentos, el archivo histórico municipal, pinturas y botellas entregadas en comodato por empresas tequileras. El síndico señaló que, en el caso de las colecciones ubicadas en áreas aseguradas, no es posible verificar su estado hasta que se levante el aseguramiento federal.

El archivo municipal permanecerá bajo resguardo del gobierno estatal, aunque el ayuntamiento podrá consultarlo mediante solicitud.

La escritura que acredita la propiedad del inmueble data del 25 de noviembre de 1939, cuando el estado de Jalisco lo adquirió mediante un contrato de compraventa. El edificio funcionó anteriormente como escuela y hotel.

El Museo Nacional del Tequila fue inaugurado el 29 de enero de 2000, aunque antes operó como Casa de la Cultura y biblioteca.

El proceso de cotejo e inventario de las colecciones y bienes patrimoniales podría extenderse de tres a cinco semanas, dependiendo de la entrega de listados por parte del ayuntamiento. Posteriormente, el Organismo Público Descentralizado encargado de la administración de museos comenzará los trabajos formales de revisión y eventual rehabilitación.

La fecha de reapertura del museo aún no ha sido definida, ya que dependerá de la inversión necesaria y de los procesos administrativos pendientes.

El Museo Nacional del Tequila fue asegurado por la FGR tras una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), derivada de intervenciones realizadas en el inmueble por sin autorización durante la administración del exalcalde Diego “N”, quien actualmente se encuentra detenido.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el museo permanecía cerrado al público al menos desde marzo de 2025. Versiones extraoficiales señalan que el exfuncionario utilizaba el edificio como despacho privado durante ese periodo que el espacio estuvo cerrado y restringido al público en general.