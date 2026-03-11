Identifican en fosa común a hijo de “El Rey del Cabrito” desaparecido desde 2015 en Coahuila

Después de más de una década de búsqueda, fiscalías confirmaron la identidad del hijo del fundador de “El Rey del Cabrito”. Los restos habían permanecido en registros forenses sin identificación.. Foto: Facebook Olga Martínez Valdez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades confirmaron la identificación de los restos de Javier Alejandro Martínez Valdez, hijo del empresario conocido como “El Rey del Cabrito”, quien fue reportado como desaparecido en 2015 en Saltillo, Coahuila. Los restos se encontraban en una fosa común luego de no haber sido identificados cuando fueron localizados.

La identificación se logró mediante análisis genéticos realizados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instituciones que realizaron el cotejo entre perfiles genéticos de restos humanos resguardados por servicios forenses y muestras proporcionadas por familiares.

El proceso permitió confirmar la identidad del joven más de una década después de que su familia reportara su desaparición.

Cotejo genético permitió identificar restos no reconocidos

La confirmación de identidad ocurrió tras estudios periciales que compararon el perfil genético de los restos con muestras de familiares directos.

Este procedimiento forma parte de los protocolos de identificación utilizados por fiscalías estatales para resolver casos de restos humanos que permanecen sin identificar en servicios médicos forenses.

De acuerdo con la información difundida por familiares, las autoridades notificaron a la familia que los restos correspondían a Martínez Valdez, quien había sido reportado como desaparecido en abril de 2015.

Los restos habían sido enviados a una fosa común luego de no ser identificados en el momento en que fueron localizados.

Desaparición fue reportada en Saltillo en 2015

Javier Alejandro Martínez Valdez residía en Saltillo cuando su familia reportó su desaparición en 2015. Desde entonces, familiares realizaron gestiones ante autoridades y mantuvieron la búsqueda para obtener información sobre su paradero.

Durante años, el caso permaneció sin confirmación sobre su destino.

La revisión de registros forenses y el uso de técnicas de genética forense permitieron posteriormente establecer la coincidencia entre los restos resguardados por autoridades y el perfil genético de su familia.

La identificación permitió cerrar el registro de persona desaparecida que se mantenía abierto desde hace más de una década.

Familia confirma identificación y agradece a fiscalías

La confirmación del hallazgo también fue difundida por familiares del joven mediante redes sociales.

En un mensaje público, Olga Martínez Valdez, hermana de la víctima, informó que autoridades lograron identificar los restos después de años de búsqueda.

En la publicación, la familia agradeció el trabajo realizado por las fiscalías involucradas.

Hoy queremos agradecer a la Fiscalía de Nuevo León en coordinación con la Fiscalía de Coahuila por su trabajo y esfuerzo, por su compromiso para encontrar los restos mortales de nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdés desaparecido en 2015 y llegar a tener un cierre a la incansable búsqueda”, señaló la familia.

El mensaje también indicó que la notificación de las autoridades permitió confirmar el destino del joven tras años de incertidumbre.

Investigación involucró a autoridades de dos estados

El proceso de identificación incluyó el intercambio de información entre las fiscalías de Nuevo León y Coahuila, entidades que participan en la investigación y resolución de casos de personas desaparecidas.

Las fiscalías utilizan bases de datos de perfiles genéticos y registros de restos humanos sin identificar para realizar comparaciones con muestras de familiares.

Este mecanismo permite establecer coincidencias que facilitan la identificación de personas fallecidas que no fueron reconocidas en el momento en que se registró su muerte.

En este caso, el cotejo genético permitió confirmar la identidad de restos que permanecían bajo resguardo de autoridades desde 2015.

Familia iniciará proceso funerario

Tras la confirmación oficial, la familia informó que iniciará los procedimientos necesarios para recuperar los restos y realizar el proceso funerario.

El caso se suma a otros procesos de identificación realizados por autoridades mediante análisis genético de restos humanos no identificados.

La confirmación de la identidad de Martínez Valdez permitió cerrar un registro de desaparición que permanecía abierto desde 2015.