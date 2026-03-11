Javier May culpa al exgobernador Andrés Granier del quebranto en el ISSET

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- El gobernador Javier May Rodríguez responsabilizó al exmandatario priista Andrés Granier Melo del quebranto financiero del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), al asegurar que durante su administración comenzó la crisis que actualmente obliga al gobierno estatal a destinar recursos adicionales cada año para cubrir prestaciones de trabajadores y jubilados.

El morenista afirmó que el instituto atraviesa una situación crítica que el Estado debe rescatar de manera periódica, aunque su administración trabaja en un plan sustentado en un estudio actuarial para sanear las finanzas del organismo.

“Viene agudizándose y empezó con el gobierno de Andrés Granier, que fue el responsable del quebranto; después (lo continuó) Arturo Núñez. Se dejaron de cumplir compromisos con el ISSET; le retenían a los trabajadores, pero no le enteraban al ente o no le depositaban el recurso al ISSET”, sostuvo.

May Rodríguez afirmó que esa práctica generó un deterioro financiero acumulado en el instituto, situación que —dijo— está documentada.

“Tenían un problema financiero y se les hacía muy fácil a estos que hoy son los paladines de la anticorrupción, los zares anticorrupción, retener el recurso al trabajador, pero no enterarlo ni depositarlo a la cuenta del ISSET, sino usarlo para tapar problemas financieros que tenían y que no podían cumplir”, expresó.

El gobernador añadió que la reforma aplicada al sistema de seguridad social estatal en años recientes fue una estrategia para “ganar tiempo”, pues implicó incrementar las cuotas de los trabajadores para cubrir el boquete financiero.

Como contexto, el director del ISSET, Rodolfo Lehmann Mendoza, ha informado previamente que el fideicomiso de pensiones y jubilaciones del instituto presenta un faltante que superaría los 2 mil 700 millones de pesos, derivado de manejos y egresos acumulados a lo largo de los años, según el reporte presentado ante la llamada Comisión de la Verdad creada por el Congreso local para revisar las finanzas del organismo.

May Rodríguez adelantó que el plan que su gobierno diseña para rescatar al ISSET y garantizar el fondo de retiro de los trabajadores del estado es de largo plazo.