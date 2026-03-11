Narcobloqueos golpean al turismo en Tequila: prestadores de servicios reportan caída de hasta 90%

TEQUILA, Jal., (apro) .- En el centro del municipio, donde todos los días, y más los fines de semana, suelen concentrarse turistas y recorridos guiados, comerciantes y prestadores de servicios describen un panorama inusual: menos visitantes, mesas vacías en algunos restaurantes y ventas a la baja.

Guías de turistas y comerciantes atribuyen la caída en la afluencia a los hechos violentos registrados en la región durante febrero. El golpe se reflejó casi de inmediato en la actividad turística.

Lorena Campa, guía de turistas en el municipio, asegura que la llegada de visitantes cayó hasta 90 por ciento. Aunque reconoce que febrero suele ser un mes de menor movimiento, considera que la detención de funcionarios municipales y los narcobloqueos influyeron en la cancelación de recorridos y visitas.

"Yo creo que lo de los bloqueos ha sido más impactante en cuestión de turismo. En el otro, pues es como que estábamos recuperándonos más rápido y aquí sí la vemos un poquito más como complicado de recuperarnos porque la gente pues tiene temor, ¿verdad?", comentó.

Los hechos a los que se refiere ocurrieron el 5 y el 22 de febrero. Primero se reportó la detención de funcionarios municipales, incluído el exalcalde por el delito de extorsión, y, semanas después, se registraron bloqueos en la región tras el abatimiento del presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Osegura Cervantes “El Mencho”. Ambos episodios generaron temor entre potenciales turistas.

La disminución de visitantes impacta distintos sectores de la economía local: hoteles, restaurantes, bares, fábricas de tequila, tiendas de artesanías e incluso puestos de comida. Gran parte de la población depende directa o indirectamente del turismo.

Octavio, comerciante del centro del municipio, calcula que sus ventas bajaron entre 60 y 70 por ciento en las últimas tres semanas. Antes —explica— sus ingresos mensuales rondaban los 50 mil pesos; ahora apenas alcanzan 15 mil.

"Pues agarrar los ahorros para tratar de sobrellevar esta estos días que entendemos que es una parte pues temporal y que evidentemente en algunos días más podremos volver a tener un repunte en ellas", anotó el comerciante.

A su juicio, el problema no es la seguridad dentro del pueblo, sino la percepción de riesgo en los accesos. “Si buscas Tequila en internet, lo primero que aparece son noticias de violencia”, comentó. Eso —añade— desalienta a visitantes de ciudades como Guadalajara y Ciudad de México.

Los bloqueos representaron, para prestadores de servicios turísticos, un doble golpe. Campa recordó que ese día algunos turistas tuvieron que resguardarse. Aunque dentro del pueblo no se registraron enfrentamientos, en los accesos fueron incendiados dos camiones.

Para la guía turística, estos hechos tuvieron mayor impacto que las detenciones de funcionarios municipales, porque generaron una percepción generalizada de inseguridad que dificulta la recuperación del turismo.

A pesar del panorama, algunos visitantes mantienen sus planes de viaje. Sergio Barajas, turista originario de Chicago que visita Tequila con su familia, afirmó que durante su estancia se ha sentido tranquilo.

"Pues se ve muy tranquilo (...) en ningún tiempo nos sentimos que no estábamos seguros”, expresó.

Barajas llegó el fin de semana con su esposa y sus dos hijos. Planea permanecer una semana en la región y ya recorrió Guadalajara y Tlaquepaque. Incluso recomienda aprovechar el momento, ya que —dice— el pueblo está más despejado y permite recorrerlo con mayor calma.

Sin embargo, prestadores de servicios señalan que la percepción de inseguridad en los accesos y la ausencia de una respuesta clara de las autoridades mantienen la preocupación entre los habitantes.

Campa consideró que hace falta mayor presencia institucional para recuperar la confianza de los visitantes.

Por ahora, en Tequila la preocupación no es solo la violencia que ocurre en los alrededores, sino el efecto que deja en la economía de un municipio cuya actividad depende, en gran medida, de quienes llegan a visitarlo.

En medio de la caída en la actividad turística, el director de Turismo del Ayuntamiento de Tequila se negó a conceder una entrevista para explicar qué medidas se implementan para promover el turismo en el municipio.