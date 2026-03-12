Aseguran predio con 100 mil litros de huachicol en Tultepec; presumen que lo operaba el CJNG

TOLUCA, Edomex., (apro) .- Un predio con 100 mil litros de huachicol, que se presume era operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue asegurado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Policía Municipal de Tultepec.

Los uniformados observaron que, al inmueble, localizado en el paraje Trigotenco, ingresaban y salían personas con bidones y garrafones llenos de lo que al parecer era algún derivado del petróleo, por lo que se montó un operativo en las inmediaciones.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas del orden, dos hombres que salían con sus ánforas abandonaron la carga y huyeron con rumbo desconocido.

Al realizar una inspección, se confirmó que al interior del inmueble había hidrocarburo, un tractocamión color blanco con amarillo acoplado con un semirremolque tipo pipa color gris, dos contenedores de metal en color blanco y siete bidones de aproximadamente 20 litros de capacidad que contenían líquido con olor a hidrocarburo, por lo que de forma inmediata se aseguró el predio, lo que había en su interior, y se levantó la denuncia correspondiente.

Los contenedores son especiales, como los que salen de las aduanas, y podrían tener almacenados hasta cien mil litros de hidrocarburo crudo, según estimaciones de personal del grupo de inteligencia y logística de Pemex.

Las primeras investigaciones advierten que el CJNG podría controlar el robo y trasiego de hidrocarburo en municipios como Tultepec, Tultitlán y Melchor Ocampo, entre otros.

Aseguran narcóticos

En un operativo diverso, una bodega con cerca de 40 kilogramos de narcóticos fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en la colonia Fuentes de Aragón.

El fin de semana, en avenida Pichardo Pagaza, un hombre, probable narcomenudista, recibió un disparo a unos metros del inmueble; al resguardar el sitio, los policías municipales del Sector 25 detectaron que en el interior había diversas bolsas con hierba verde de características similares a las de la marihuana, por lo que dieron parte a la Fiscalía mexiquense.

En este mismo punto de la Manzana 74 los uniformados reportaron que hace 10 días hallaron una motocicleta con reporte de robo.

Por tanto, elementos de las Policías municipal y estatal, con apoyo de Sedena y Marina, desplegaron un operativo de seguridad perimetral en el predio, en apoyo a personal de la Fiscalía mexiquense que dio cumplimiento a una orden de cateo para la búsqueda de narcóticos.

Durante el cateo, fueron asegurados cerca de 40 kilos de sustancias ilícitas, 46 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana, básculas digital y “gramera”, bolsas para empaquetar, cinco radios de frecuencia, seis bolsas de plástico transparente con cápsulas, 47 bolsas vacías de celofán, dos máquinas selladoras al vacío y 48 tubos plásticos con un cigarro de confección artesanal en su interior.