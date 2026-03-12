Atacan a balazos a defensor ambiental Erik Saracho en Nayarit; colectivos exigen investigación

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El defensor ambiental y excomunicador Erik Saracho fue atacado a balazos la mañana del miércoles 11 del presente en la comunidad de San Francisco, Nayarit, conocida como San Pancho, cuando regresaba a su domicilio tras llevar a su hija a la escuela.

De acuerdo con información difundida por la Red Periodística Puerto Vallarta, durante la agresión, Saracho recibió impactos de bala en los brazos y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Se reporta fuera de peligro.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGENAY) informó que, tras recibir el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos acudieron al lugar para procesar la escena y recabar indicios. La dependencia inició una carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte contra quien o quienes resulten responsables.

La institución añadió que el domicilio del afectado y su persona —quien permanece bajo atención médica— cuentan con custodia policial para garantizar su seguridad.

En un pronunciamiento público, colectivos integrantes de la Red Metropolitana en Defensa de los Parques, Áreas Verdes, Cerros, Arroyos, Lagos, Barrancas y Bosques del Área Metropolitana de Guadalajara, así como el Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), condenaron el atentado y señalaron que Saracho es un defensor del territorio en la región de Bahía de Banderas e integrante de la organización Alianza Jaguar, desde donde ha documentado y denunciado problemáticas socioambientales.

Las organizaciones advirtieron que el ambientalista cuenta con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, lo que, señalaron, evidencia fallas en el sistema de protección.

“Que un ataque de esta naturaleza ocurra aun cuando existen medidas de protección revela una falla profunda del sistema”, indicaron en el comunicado.

Los colectivos exigieron una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que considere como línea central la labor de defensa ambiental de Saracho, así como la identificación y sanción de los autores materiales e intelectuales del atentado.

También demandaron el fortalecimiento de las medidas de protección para el defensor, su familia y su entorno cercano.

Por su parte, la Red Periodística Puerto Vallarta solicitó la aplicación de los protocolos de investigación de delitos contra la libertad de expresión y la implementación de medidas cautelares para garantizar la seguridad del periodista y activista, así como de su familia.

Asimismo, pidieron a las autoridades una explicación sobre la tardanza en el arribo de los cuerpos de seguridad y un pronunciamiento público que reconozca la gravedad del hecho.

Tras la agresión, integrantes de colectivos y organizaciones ambientalistas anunciaron que realizarán protestas en los próximos días para exigir justicia y garantías de seguridad para quienes defienden el territorio y ejercen el periodismo en la región.