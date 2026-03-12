Bloqueo en Autopista del Sol: pobladores de la Sierra exigen médicos y obras de infraestructura

Una turista baila la "Iguana" durante el bloqueo de la Autopista del Sol. Foto: Captura de video

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Unos mil pobladores de la Sierra bloquean desde las 10:00 de la mañana la Autopista del Sol al norte de Chilpancingo para solicitar médicos, medicinas, caminos y la apertura de guardarayas para evitar incendios forestales.

Se trata de habitantes de 16 comunidades de los municipios de Chilpancingo y Leonardo Bravo que bloquean?ambos sentidos del bulevar Vicente Guerrero, paso obligado de la autopista por Chilpancingo, a la altura del crucero a Chichihualco, al norte de la capital.

Los mismos manifestantes cerraron desde hace siete días las válvulas de la red de agua Omiltemi que abastece a parte de la capital del estado.

Esta medida de presión no ha sido suficiente, ya que no han sido atendidos en sus demandas, dijeron esta mañana.

Los inconformes ingresaron a la ciudad en caravana a las 9:15 y desde la colonia Obrera marcharon hacía la zona norte para bloquear los cuatro carriles centrales y laterales de la vía.

En la manifestación hay autoridades y habitantes de las comunidades Jaleaca de Catalán, Las Joyitas, San Vicente, Huacalapa, Coapango, Amojileca, Omiltemi, Ahuajitos, La Soledad, Chautipan, Xocomanatlán y El Fresno, entre otras.

Al lugar arribó el director de Gobernación estatal, Rafael Julián Arcos, para ofrecer una mesa de trabajo con la gobernadora morenista Evelyn Salgado para mañana viernes, oferta que fue rechazada.

Comisarios informaron que buscan una reunión con el alcalde Gustavo Alarcón Herrera porque muchos habitantes de la zona serrana no lo conocen y él tampoco sabe su problemática.

También pidieron una reunión con la mandataria estatal.

Advirtieron que en caso de que el alcalde y la gobernadora no los atiendan mantendrán el plantón en la carretera.

Durante el bloqueo, una turista de la Ciudad de México, con una lata de cerveza en la mano, descendió de su automóvil y se puso a bailar la tradicional "Iguana" con uno de los manifestantes, lo que prendió el ánimo en el bloqueo.

Sin embargo, tras el zapateado, a la turista no se le permitió el paso.