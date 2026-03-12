Cuelgan presuntas narcomantas en zona que visitaría gobernador de Hidalgo; cancela evento por viento

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, este jueves 12 de marzo de 2026. Foto: Facebook: Julio Menchaca

HIDALGO (apro) .- La aparición de mantas con mensajes amenazantes, posiblemente firmadas por un grupo criminal, movilizó la mañana de este jueves a corporaciones de seguridad en Ciudad Sahagún, Tepeapulco, municipio del Altiplano hidalguense.

Esta mañana, el gobernador Julio Menchaca Salazar acudiría a esa región para presidir la Feria de Servicios de Apan –a 15 kilómetros de distancia–, pero canceló su visita. El mandatario afirmó que suspendió su arribó y las actividades previstas durante la jornada debido a las fuertes rachas de viento que se han presentado desde la madrugada en el Altiplano, “priorizando la seguridad de todas y todos”.

Las mantas fueron colgadas en diversas estructuras del municipio, lo cual generó el despliegue de policías municipal y estatal para retirar los mensajes y resguardar los sitios.

Las amenazas presuntamente fueron firmadas por un grupo delictivo que opera el narcomenudeo, así como la posesión y venta ilegal de hidrocarburos. Aunque su principal área de operación es la zona conocida como “El Triángulo Rojo”, en Puebla, también incide en la zona limítrofe con Tlaxcala e Hidalgo, donde converge en Altiplano.

Desde el sexenio de Omar Fayad Meneses (2016-2022), esta agrupación, Los Bukanas, había sido mapeada en territorio hidalguense, con el giro delictivo del robo de combustibles a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de tomas clandestinas.

En las mantas, presuntamente el grupo delincuencial “y aliados” amenazan sobre represalias a otras células criminales en la región, que incluye a los municipios de Apan y Tepeapulco, al asegurar que la zona ya tiene “dueño”.

Este jueves, el gobernador encabezaría la Feria de Servicios, que es parte de su programa denominado las Rutas de la Transformación.

Aunque en la feria se realiza el acto protocolario, pero siempre hay otras actividades alrededor de ésta, como la entrega de apoyos agropecuarios (que se iba a realizar este día), supervisiones de obras, visitas sorpresas a centros de salud, reuniones con beneficiarios y autoridades, entre otros, todas fueron suspendidas.

La vocería del Poder Ejecutivo expuso que, en un principio, se anunció que solo se cancelaba la Feria de Servicios, “porque se corría el riesgo de que las carpas pudieran salir volando”, pero las otras actividades, entre éstas la entrega de apoyos agropecuarios, si se iba a realizar; “sin embargo, Protección Civil advirtió que no era viable ningún evento, por lo que se decidió reprogramar todas las actividades de las Rutas de la Transformación”.

El propio mandatario publicó en sus redes sociales: “Sabemos que muchas personas ya se preparaban para acompañarnos”, pero que por las rachas de viento decidieron reprogramar a una fecha?que será anunciada con posterioridad.