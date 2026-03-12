Derrame de hidrocarburo se originó en un barco privado en las costas de Tabasco: Nahle

XALAPA, Ver. (apro).- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que el derrame de hidrocarburo que ha contaminado playas del sur del estado no se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino en un barco de una empresa petrolera privada que realizaba trabajos frente a las costas de Tabasco.

La mandataria explicó que, tras consultar al director de Pemex y a autoridades federales, se determinó que el incidente ocurrió en la zona de Sánchez Magallanes, en el estado de Tabasco.

“Todo parece indicar que fue de un barco privado, no de Pemex. Fue un barco de otra petrolera que estaba haciendo trabajos frente a las costas de Tabasco, aproximadamente por Sánchez Magallanes”, señaló.

De acuerdo con la gobernadora, el hidrocarburo derramado fue arrastrado por las corrientes marinas hasta las costas veracruzanas.

Explicó que para determinar el origen del derrame se realizaron recorridos marítimos y análisis con tecnología satelital: “Durante cinco o seis días barcos especializados recorrieron más de 500 kilómetros y se tomaron muestras satelitales para detectar de dónde venía la mancha”, detalló.

Indicó que, tras detectarse la contaminación, diversas instituciones comenzaron labores de limpieza en las playas afectadas: “La Secretaría de Marina, Pemex y el gobierno del estado junto con los pobladores están haciendo la limpieza de las playas”, afirmó.

Nahle García aseguró que la mancha de hidrocarburo fue contenida tras identificar su origen.

Limpieza es realizada por los propios pescadores

La red del corredor arrecifal que agrupa diversas organizaciones ambientales y las comunidades afectadas advirtieron que el derrame de hidrocarburo que afecta playas del Golfo de México ya impacta al menos 230 kilómetros de litoral entre Tabasco y el sur de Veracruz, mientras comunidades locales realizan labores de limpieza sin equipo especializado.

Francisco Xavier Martínez Esponda, fundador de TerraVida e integrante de la Red del Corredor Arrecifal del Sur del Golfo de México, explicó que los primeros reportes de contaminación podrían estar relacionados con un fenómeno detectado semanas antes frente a las costas de Campeche.

“La red reportó desde el 20 de febrero la presencia de un ‘ojo negro’ frente a Campeche. Es posible que ese fenómeno haya desencadenado esta problemática, lo que significaría que hubo señales al menos diez días antes de que se diera el aviso público”, señaló.

De acuerdo con la información recopilada por la red de organizaciones, hasta inicios de esta semana se contabilizaban 39 localidades afectadas, de las cuales 30 se ubican en el sur de Veracruz y nueve en Tabasco.

Integrantes de organizaciones comunitarias señalaron que, ante la falta de una respuesta institucional suficiente, habitantes de las zonas costeras han comenzado a limpiar las playas por cuenta propia.

Oved Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, explicó que pobladores han recorrido diversas playas y lagunas para documentar la magnitud de la contaminación: “Lo que hemos visto no son manchitas, es una cosa tremenda; la gente ha estado recogiendo botes y botes de chapopote en las playas”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que estas labores se realizan sin equipo especializado para manejar residuos peligrosos: “La gente está limpiando con sus propias manos, pero estos son residuos peligrosos que requieren tratamiento especializado y capacitación”, señaló.

Durante los recorridos en la zona, organizaciones detectaron afectaciones en ecosistemas costeros, incluyendo manglares y lagunas: “Las raíces de los manglares estaban completamente cubiertas de hidrocarburo; los pobladores se preguntan cómo se puede limpiar algo así”, explicó Hernández.

El impacto también afecta directamente a las comunidades que dependen del mar para su subsistencia.

Por ello, habitantes han planteado la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental y monitoreo del agua antes de retomar sus actividades.

Martínez Esponda criticó la falta de información clara sobre la magnitud del derrame y las acciones de respuesta: “Lo primero que nos preocupa es por qué no hay información suficiente; estamos viendo que las autoridades actúan como si nada pasara, mientras el petróleo llega a las costas”, señaló.

Para las organizaciones, la emergencia requiere una respuesta integral que incluya atención a los ecosistemas y a las comunidades afectadas.

“Atender la emergencia no significa solamente recoger el chapopote en las playas; se necesita identificar la fuente del derrame, evaluar los daños y proteger a la fauna y a las comunidades”, subrayó.

Las manchas de chapopote se han extendido y ha llegado a playas como Boca del Río, Alvarado y Catemaco, donde los pescadores se han organizado para su limpieza.

Pemex informó este jueves que, aunque las evidencias no son atribuibles a operaciones de la empresa contrató a la compañía comercializadora y constructora maya para hacer limpieza de las playas en Coatzacoalcos y Pajapan.