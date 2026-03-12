Desaparece abogado penalista en Cuautla

MORELOS (apro) .- El abogado penalista y exagente del Ministerio Público, Esli Alí Hernández Reyes fue reportado como desaparecido en Cuautla, municipio ubicado en la región oriente de Morelos.

A principios de este año, Hernández Reyes formó parte de un grupo de abogados que denunció presuntas irregularidades en la Fiscalía Regional Oriente.

Su familia presentó la denuncia por desaparición tras la última vez que fue visto fue el 7 de marzo de 2026 en Cuautla y, hasta el momento, no se ha tenido información sobre su paradero. Ante esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos emitió la ficha de búsqueda para localizar al litigante.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Hernández Reyes tiene 39 años, mide 1.66 metros, es de complexión delgada, tez blanca, con ojos café claros y grandes, ceja poblada y cabello castaño corto.

Entre sus señas particulares destacan una cicatriz de aproximadamente cinco centímetros en la barbilla, otra en la parte inferior derecha del abdomen por una operación de apéndice, así como varios tatuajes: una cruz negra con colores alrededor en el brazo, un corazón negro con una “L” en el centro con colores alrededor en el hombro derecho y el nombre “Iveth Avelar” en negro con un corazón rojo en las costillas del lado derecho. La vestimenta que portaba al momento de su desaparición se desconoce.

Las autoridades pidieron a la población que, en caso de contar con información que ayude a localizar a Esli Alí Hernández Reyes, se comuniquen a los teléfonos 777 257 7785, 777 773 0810 extensión 200 o 777 109 1248.

Ficha de desaparición del abogado penalista Esli Alí Hernández Reyes. Foto: Especial.

El miércoles 11 de marzo se realizó una marcha en el centro de Cuautla, en la que participaron abogados penalistas, litigantes de otras materias, comerciantes y familiares del profesionista.

La movilización concluyó frente a las instalaciones de la Fiscalía en la región oriente. Una de las participantes expresó: “Estamos muy preocupados; como pueden ver, Esli es un abogado muy querido por la comunidad y necesitamos saber qué ha pasado con él”.

Durante la protesta exigieron que se agoten todas las líneas de investigación para localizarlo.

En entrevista, Juan Manuel Cuéllar Miranda, vicepresidente de la Barra Internacional de Abogados, capítulo Morelos, informó que Hernández Reyes fue agente del Ministerio Público y que desde hace tres o cuatro meses litigaba de manera particular, principalmente en la región oriente del estado.

Señaló que, según los indicios que manejan algunos colegas, el abogado habría sido privado de la libertad, aunque la investigación se mantiene bajo sigilo. Añadió que su vehículo fue localizado, pero que se desconoce su paradero.

Cuéllar Miranda insistió en que el reclamo de los abogados y la familia es que la Fiscalía agote todas las líneas de investigación y dé a conocer los avances a la sociedad, con el objetivo de que la familia pueda tener certeza sobre su paradero.

Subrayó además que la región oriente, y particularmente Cuautla, registra antecedentes graves de violencia contra litigantes, incluyendo asesinatos y agresiones a abogados penalistas, como en el caso del abogado Juan Carlos Solayo, lo que ha generado una alarma constante entre los profesionales del derecho y sus familias

Mientras tanto, el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron, se limitó a señalar que se inició la carpeta de investigación y se agotan las líneas de investigación para localizar a Hernández Reyes, sin ofrecer más detalles, argumentando el sigilo de la investigación.