Detienen a presuntos integrantes del CJNG y Cártel de Sinaloa en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- En un despliegue operativo, fuerzas de seguridad estatales y federales aseguraron que asestaron un golpe a grupos del crimen organizado en Chiapas, con la detención de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa, señalados como generadores de violencia en la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que mediante operativos interinstitucionales se logró la captura de varios presuntos delincuentes, además del aseguramiento de armas, equipo táctico y drogas.

Como parte de estas acciones, explicó que elementos de seguridad realizaron patrullajes terrestres y aéreos —con apoyo de un helicóptero Black Hawk— en la comunidad de Chapayal Grande, municipio de Ixhuatán, donde fueron detenidos cinco individuos que presuntamente pertenecen al CJNG.

De acuerdo con la SSP, los detenidos son señalados como responsables de difundir audios con amenazas dirigidas a autoridades estatales y federales, así como de participar en la quema de vehículos en esa localidad, el pasado domingo 22 de febrero, cuando fue abatido el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco.

Los detenidos fueron identificados como Arek “N”, alias “Pequeño”, originario de Guadalajara; Julio “N”, alias “Moreno”, de Tuxtla Gutiérrez; Iván “N”, alias “Teto”, de Guadalajara; Alejandro “N”, alias “Barbas”, de Guadalajara, y Fernando “N”, alias “Manchas”, de Campeche.

El titular de la SSP señaló que durante el operativo se les aseguraron cinco armas largas, 129 cartuchos útiles, 16 chalecos balísticos, equipo táctico y narcóticos. Además, las autoridades los investigan por su posible participación en el homicidio de una mujer.

Antecedentes de amenazas

Las autoridades relacionan estas acciones con una serie de amenazas difundidas recientemente en la región norte del estado, a través de audios compartidos en aplicaciones de mensajería, algunos de ellos parcialmente en lengua tsotsil.

En dichos mensajes se advertían posibles actos violentos contra autoridades y municipios como Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, con el objetivo de generar intimidación y desestabilización social.

El pasado 26 de febrero, en la misma localidad de Chapayal, fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro presuntos integrantes del CJNG, también señalados de difundir audios con amenazas contra el gobierno estatal y corporaciones de seguridad.

Detenciones ligadas al Cártel de Sinaloa

Aparicio Avendaño indicó que la ofensiva contra los generadores de violencia también dejó resultados en otras regiones del estado.

En Tapachula, el 10 de marzo, fue detenido Eliseo “N”, presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa, junto con otra persona por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Además, autoridades reportaron la captura de seis personas más en Chenalhó, Tapachula y Mazatán por delitos relacionados con narcomenudeo y posesión de armas de fuego.

El secretario de Seguridad del Pueblo aseguró que las acciones contra la delincuencia organizada continuarán. “No vamos a dar un paso atrás; no vamos a permitir que nadie genere violencia o desestabilización en Chiapas”, afirmó.

En total, 13 personas detenidas en los distintos operativos fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR), instancias que determinarán su situación jurídica.