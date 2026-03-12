Detienen a tres presuntos involucrados en la desaparición de padre buscador en Guanajuato

Los detenidos tenían droga, un arma de fuego y un teléfono celular que pertenecía a José Juan Arias Corona. Foto: FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que detuvo a tres personas posiblemente involucradas en la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, quienes ya fueron vinculados a proceso por desaparición cometida por particulares, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada para cometer narcomenudeo.

De acuerdo con la FGR, los detenidos, Favián “N”, Miguel “N” y Bryan “N”, fueron ubicados durante la ejecución de órdenes de cateo en tres domicilios vinculados a la desaparición del padre buscador en el estado de Guanajuato.

Durante las diligencias les fue asegurada droga, un arma de fuego y un teléfono celular que pertenecía a Arias Corona, quien desapareció en diciembre de 2025 en Valle de Santiago, Guanajuato.

La desaparición de José Juan Arias Corona ocurrió cuando buscaba a su hijo Juan Arias Solís, “Juanito”, quien con tan solo 14 años había desaparecido el 19 de junio de 2025.

Fuentes federales indicaron que los tres detenidos y ahora vinculados a proceso por el caso de Arias Corona podrían estar ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que disputa el control territorial de Guanajuato con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

“Juanito” fue visto por última vez en el municipio de Valle de Santiago cuando fue detenido durante un operativo en el que participaron la Guardia Nacional (GN) y elementos del Ejército Mexicano.

En septiembre de 2025, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado mexicano implementar acciones urgentes para la protección de los padres del adolescente, Juan José Arias Corona y Marisela Solís Figueroa, luego de que fueron amenazados por su labor de búsqueda.

Sin embargo, en los primeros días de diciembre de 2025 se retiró la protección a ambos padres y, finalmente, el 28 de ese mes y año, Juan José Arias Corona desapareció.