Ejecutan a dos hombres y a una mujer en una vivienda de PuxcatÃ¡n, Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Tres personas fueron ejecutadas, durante la madrugada de este jueves, dentro de una vivienda en el ejido PuxcatÃ¡n, del municipio de Macuspana, ubicado a 54 kilÃ³metros de la capital del estado.

De acuerdo con reportes oficiales y testimonios de vecinos, hombres armados ingresaron al domicilio y asesinaron a dos hombres y una mujer.

En un comunicado, la SecretarÃ­a de Seguridad y ProtecciÃ³n Ciudadana de Tabasco (SSyPC) informÃ³ que, durante la madrugada, la DirecciÃ³n de Seguridad PÃºblica de Macuspana recibiÃ³ un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de personas sin signos vitales dentro de una casa-habitaciÃ³n.

Tras la llamada, patrullas acudieron al domicilio seÃ±alado y confirmaron el fallecimiento de tres personas, por lo que se notificÃ³ a la FiscalÃ­a General del Estado (FGE) para que iniciara las investigaciones correspondientes.

La SSyPC indicÃ³ que personal de la FiscalÃ­a se hizo cargo de las diligencias y del levantamiento de los cuerpos.

Asimismo, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanÃ­a para que, en caso de contar con informaciÃ³n que contribuya a esclarecer los hechos, la proporcione de manera anÃ³nima a travÃ©s del nÃºmero 089.