“El Licenciado” pide juicio abreviado; aceptaría culpa por el homicidio de Carlos Manzo

MORELIA, Mich. (apro).- Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, a través de su defensa ha solicitado un procedimiento abreviado, con lo que aceptaría su presunta responsabilidad como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el primero de noviembre de 2025.

De acuerdo con el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, la próxima audiencia sobre la causa penal 1027/2025 contra Jorge Armando “N” estaba programada para el día 27; sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término y, además, hizo llegar un oficio en el que pide la aplicación de un procedimiento abreviado, solicitud que actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio Público.

Una de las condiciones para que proceda el juicio abreviado es que “El Licenciado” acepte su responsabilidad en el hecho que se le imputa, es decir, ser el autor intelectual del homicidio del munícipe, lo que implicaría una reducción de hasta una tercera parte de la sentencia que pudiera imponerse.

Torres Piña precisó que para un juicio abreviado no es necesaria la anuencia de las víctimas indirectas, es decir, de los familiares de Manzo. “Pero es un tema que nosotros vamos a valorar y tomar la determinación de si se acepta o no”, señaló.

Explicó que en este caso aún falta recabar información por parte de la Fiscalía para acreditar distintos hechos, entre ellos los relacionados con el asesinato de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, localizados sin vida sobre la carretera Uruapan-Parachom nueve días después del homicidio del munícipe. Ambos habrían sido instruidos por “El Licenciado” para acompañar a Víctor Manuel “N”, autor material del crimen, con la intervención de Alejandro Baruc “N”, alias “El Kaos”.

Por lo que respecta a Gerardo “N”, alias “El Congo”, también vinculado con el crimen de Manzo, finalmente fue vinculado a proceso ayer miércoles, luego de que la audiencia inicial del 4 de marzo se suspendió para que fuera trasladado a un hospital debido a una afección cardiaca.

Al respecto, el fiscal señaló que el problema de salud se debió a que “El Congo” dejó de atenderse durante el último mes. “Se le brindaron las atenciones por parte de la Secretaría de Salud y, una vez que se estabilizó, se llevó a cabo la audiencia y se logró la vinculación a proceso”, explicó.

Su vinculación fue por posesión de drogas, por lo que está pendiente la ejecución de una orden de aprehensión por reclusión relacionada con el homicidio de Carlos Manzo, lo que, de acuerdo con el fiscal, ocurrirá en los próximos días.

“El Congo” formaba parte del grupo que se operaba vía WhatsApp para coordinar el homicidio del edil. Torres Piña precisó que Gerardo “N”, antes y después del asesinato, subió diversos videos a ese grupo e informó sobre posibles rutas de escape.

La Fiscalía también trabaja en otras órdenes de aprehensión relacionadas con el homicidio vinculadas con la línea de investigación sobre la intervención de la delincuencia organizada en el caso. “Habrá más detenciones, pero ya a través de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada); eso lo estaremos atendiendo en coordinación con la FGR (Fiscalía General de la República)”, concluyó.