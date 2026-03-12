Hallan cabeza humana frente a plaza de Tepuche, Culiacán

Semefo acude a la plaza de Tepuche, Culiacán, donde se encontró una cabeza humana. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Autoridades localizaron una cabeza humana frente a la plaza de la sindicatura de Tepuche, comunidad rural al norte de Culiacán. Se presume que esta habría sido lanzada por un dron.

El reporte se dio durante las primeras horas de este jueves en la plaza del pueblo ubicada justo frente a un banco del Bienestar, en una comunidad a poco más de 15 kilómetros al norte de Culiacán.

En esa misma sindicatura, el día de ayer, el Ejército aseguró a dos presuntos gatilleros en diferentes hechos, logrando incautar además cinco armas largas, 14 cargadores y más de 400 cartuchos.

Tepuche es una de las localidades rurales más golpeadas por la guerra entre Chapitos y Mayos, uno de los pueblos con mayor cantidad de desplazados por estos enfrentamientos, que incluyen lanzamientos de bombas a través de drones.

Otra zona rural de mucha actividad de enfrentamientos es Concordia, municipio serrano al sur de Sinaloa en donde ayer el Ejército aseguró 11 bombas artesanales en un operativo por tierra en el que no se reportaron detenidos.

En este municipio se han reportado, además, el hallazgo de al menos cinco fosas clandestinas, de donde se han rescatado los cuerpos de 15 personas, entre ellas siete de los mineros de Vizsla Silver Corp, desaparecidos el 23 de enero de este año.