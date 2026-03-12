Layda Sansores advierte "sentencias de hasta 37 años de prisión" a manifestantes del 8M

SAN FRANCISCO CAMPECHE (apro).-Cinco personas que fueron detenidas por presuntamente causar disturbios durante la marcha del Día Internacional de la Mujer (8M) fueron trasladadas al penal de San Francisco Kobén y serán presentadas ante un juez de control. La gobernadora, Layda Sansores, informó que dos de las mujeres serán acusadas de homicidio calificado en grado de tentativa y una más por los daños causados al Palacio de Gobierno; sobre las otras dos personas, no ofreció mayores detalles.

La Policía del Estado de Campeche detuvo inicialmente a 14 personas en el marco de la protesta feminista. Se les señala como presuntas responsables de prender fuego a los escudos de los agentes que resguardaban el recinto gubernamental.

“¿Qué vivirán para que tengan ese dolor, esa rabia contra el mundo y contra unas chicas a las que ni les habían visto las caras?”, cuestionó la mandataria durante la transmisión de su programa Martes del Jaguar.

Respecto a quienes enfrentarán cargos por tentativa de homicidio, Sansores advirtió que podrían pasar décadas en prisión.

?“Quedaron las dos mujeres que trataron de incendiarlas; tiraron la gasolina y los cerillos. Ya están en Kobén y mañana tendrán la audiencia. Esperemos que el juez actúe con justicia y que el juicio resulte en una sentencia por ese homicidio calificado en grado de tentativa, que conlleva muchos años de prisión; podrían ser 25, 30 o 37 años. Son penas muy altas”.

Además, reveló que se procederá legalmente contra quienes realizaron actos de iconoclasia, advirtiendo que deberán reparar los daños y limpiar las pintas.?

No obstante, mencionó haber recibido llamadas de personal de Cultur intercediendo por una de las detenidas trasladada a Kobén; en este caso, afirmó que habrá consideraciones debido a que no agredió físicamente a las policías.

“Me hablaron de todas partes, de Cultur... que si esta niña es tan buena, que si da clases de música y arte de forma voluntaria en Kobén. Tenía pura santa, entonces dije: ¿qué hacemos con tanta santa?”, comentó entre risas.

Sansores aseguró que el C5 —encargado de las cámaras de vigilancia— actuó de inmediato. Sin embargo, organizaciones como la Red Nacional de Defensoras han denunciado que los arrestos fueron arbitrarios y sin flagrancia. Un caso destacado es el de Esli, estudiante de doctorado de Ecosur, quien demostró que no formaba parte del bloque señalado por incendiar los escudos.?

Entre los arrestados se encontraba también una menor de edad, quien fue liberada el 9 de marzo.

Testimonios de policías

En la misma emisión de Martes del Jaguar, la gobernadora invitó a dos de las agentes que custodiaban el Palacio de Gobierno. La oficial Perla Jaquelin relató haber sido golpeada con un martillo y describió el temor que sintió cuando les prendieron fuego mientras formaban una barrera humana.

“Empezamos a retroceder para hacer la formación y veo cómo prenden fuego. En ese momento sentí miedo y pensé: aquí hay madres y hermanas esperando en casa. Una solo cumple con su labor y les dije 'nosotras también somos mujeres, ¿por qué nos hacen eso?'. Y volvieron a prender fuego”, recordó.

Por su parte, la oficial Cristy Salazar lamentó los hechos y confesó que no esperaban ser rociadas con combustible.?

“No las agredimos ni las insultamos; no tiramos golpes. Era aguantar y resistir hasta donde pudiéramos. Nunca pensamos que, al momento de levantar el escudo, nos rociarían gasolina”, lamentó.