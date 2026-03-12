Magistrado del TEPJF perfila eliminar sanción impuesta por conversación en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), busca poner un punto final a la sanción emitida contra Emma Zermeño López, activista y funcionaria estatal en Sinaloa, por mensajes privados con una tercera persona, en los cuales hablaba en malos términos de la diputada local con licencia por Morena, Almendra Negrete Sánchez.

En un proyecto de resolución dado a conocer hoy, el magistrado plantea que las conversaciones a través de la mensajería WhatsApp “gozan de la protección constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas”, y que confirmar la sanción abriría la puerta a que “cualquier captura de pantalla pueda ser utilizada como prueba sin mayores requisitos y generaría un incentivo para la obtención irregular de comunicaciones privadas”.

El caso, que llegó ante la Sala Superior del TEPJF, causó polémica en el mundo activista de Sinaloa a raíz de la decisión de la Sala Regional de Guadalajara de sancionar a Zermeño con una multa de 300 mil pesos por violencia política en razón de género, con base en capturas de pantalla presentadas por Negrete, quien las recibió de Jonathan Alexis Ramírez Quevedo, un otrora amigo de Zermeño que es asesor suplente de la diputada.

En las pláticas que sostuvo con Ramírez, Zermeño, quien labora actualmente en la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, hablaba mal de Negrete y aseveraba, entre otras cosas, que le dieron el cargo de diputada por ser “la única mujer y lesbiana disponible”.