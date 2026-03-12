Manolo Jiménez propone explotación de gas para recuperar empleos, tras pérdida de 9 mil puestos

SALTILLO, Coah., (apro) .- El gobernador Manolo Jiménez Salinas le apuesta al proyecto de explotación de gas como alternativa para recuperar las fuentes de trabajo, ante el fracaso en la fabricación de autos eléctricos. Coahuila se ubica en primer lugar nacional por pérdida de empleos, tras la pérdida de otros nueve mil espacios laborales en el mes de febrero.

En una gira de trabajo por el norte del estado, donde se concentra parte de la reserva de gas natural y se iniciaron hace tiempo las exploraciones para el gas Shell, Jiménez Salinas afirmó que esto representa una gran oportunidad para fortalecer la soberanía energética en el país y atraer inversiones en dólares.

“La soberanía energética nacional es cada vez más relevante y aquí es donde entra la parte del gas Coahuila: Este proyecto representa miles de millones de dólares de inversión y miles de empleos generados. Ha sido una de las palancas económicas para Texas, entonces hay que aprovecharlo”, señaló.

El mandatario señaló que incluso para Petróleos Mexicanos (Pemex) sería una oportunidad para que se fortalezca y a Coahuila le permitirá ofrecer una opción de empleo a los trabajadores de Altos Hornos de México, luego que la subasta de la empresa no se concretó.

Jiménez Salinas afirmó que se cuenta con tecnologías necesarias para cuidar el medio ambiente, generar empleo y desarrollo.

El estado se encuentra en retroceso en cuanto a generación de empleo. En el 2025 se perdieron más de 22 mil fuentes y en enero se mostró una mejoría al recuperar 11 mil, pero en el pasado mes de febrero volvieron a caer las estadísticas con nueve mil 256 puestos de trabajo menos, lo que ubicó a Coahuila en primer lugar nacional con mayor cantidad de empleos perdidos, según el Instituto Mexicano del Seguro Social.

No más sacrificio a zonas explotadas: Familia Pasta de Conchos

Por su parte Cristina Auerbach Benavides, fundadora de la Organización Familia Pasta de Conchos, señaló que resulta insultante pensar en esa actividad, cuando varias regiones del estado han sido sacrificadas por décadas.

“Es por demás un insulto que vengan a plantear ahora el gas en unas zonas donde ya fuimos sacrificados, porque la extracción de gas supone un sacrificio, un gran sacrificio ambiental, humano y social. Así que no; no es algo que se pueda hacer aquí. No hay las condiciones para hacerlo”, opinó.

La activista sostuvo que es necesario conocer dónde se proyecta hacer la extracción y para quién será el gas, pero insistió que no es aceptable que en nombre de la “soberanía energética” el recurso sea “para la industrialización de unos cuantos o de unas cuantas industrias, a costa del daño al medio ambiente y de la vida de las personas”, afirmó.

Recordó que por varias ocasiones a la región carbonífera de Coahuila le han prometido diversificación económica, pero lo cierto es que ni hay empleo, ni se genera desarrollo y tampoco progreso, además de que los trabajadores dedicados a la minería del carbón están en riesgo en dicha actividad.

Confió en que la presidenta Claudia Sheinbaum analice bien el proyecto que el gobernador de Coahuila quiere poner en la agenda con un modelo neoliberal.

“La pregunta es qué tipo de energía, para quién y cuánta. Porque la mayor demanda de energía es de las grandes industrias, que son las que menos empleo generan, las que menos recursos destinan para el desarrollo de las regiones. Entonces me parece que es a costa de muchos buscar esa llamada soberanía energética, cuando es para unos cuantos, y eso es un insulto”, afirmó.