Normales y unidades de la UPN Puebla están en paro o bajo protesta; acusan imposición de directores

PUEBLA, Pue., (apro) .- En protesta porque la Secretaría de Educación Pública del Estado destituyó esta semana a directores para nombrar a otros sin un proceso transparente, 14 escuelas normales y tres unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) están en paro o trabajan bajo protesta en esta entidad.

En las entradas a los planteles educativos colocaron lonas y cartulinas en las cuales se rechazó la imposición de nuevos directores sin tomar en cuenta criterios académicos y sin consultar a la comunidad de esas instituciones.

Uno de los nuevos nombramientos fue el de Jacobo Aguilar Sánchez, como director de la UPN en Tehuacán, quien era el delegado de la Secretaría de Gobernación del Estado en ese municipio, exdirigente del PRI y excandidato a diputado y alcalde postulado por diversos partidos.

El Benemérito Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla (BINE) de esta ciudad se declaró en paro desde el martes 10, con el apoyo de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego de que la SEPP anunció que había un cambio de director.

“Nuevamente, la SEP pretende repetir el mismo error: imponer directivos desde el escritorio, ignorando la voz de la comunidad académica”, decía una de las cartulinas colocadas en esa institución.

Iguales reclamos se repitieron en otras escuelas de educación superior, en las cuales los docentes, personal administrativo y estudiantes, reclamaron que la designación de nuevos directores se lleve a cabo mediante un proceso transparente en el que se les tome en cuenta.

La Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitió la tarde del miércoles un comunicado en el que reportaron haber participado en mesas de diálogo con el gobierno estatal para buscar una solución a estos conflictos en las escuelas normales del Estado

Al tiempo que reiteró su apoyo a los trabajadores de las normales del Estado, la representación sindical señaló:

“Esta sección reconoce la apertura al diálogo mostrada por el gobernador Alejandro Armenta, que ha permitido generar acuerdos encaminados a privilegiar un análisis responsable y objetivo de los perfiles más adecuados para ocupar los cargos de directivos en las escuelas Normales”.

Agregó que el SNTE acompañará a las comunidades normalistas para construir acuerdos mediante el diálogo. Aunque hay versiones de que las clases se reanudarán este jueves, hasta ahora no se ha informado sobre si hay un consenso en ese sentido, así como sobre el nombramiento de nuevos directores.

En la Unidad 211 de la UPN fue removido Javier Mauleón Montero como director. Un grupo de maestros y alumnos enviaron un escrito para exigir que se frene su salida pues su período en el cargo concluía hasta 2027,

Sin embargo, otros docentes manifestaron que su reclamo es para que la SEPP respete la normatividad interna de la UPN, la cual obliga a un proceso de selección a través de una terna de candidatos que reúnan los requisitos académicos.

El reclamo en general en las diversas normales y unidades de la UPN es que el nombramiento de directivos se defina en base a méritos académicos, entre integrantes de esas instituciones y evitar que se entreguen a “recomendados”, en pago de favores políticos o que se pretenda manejar a esas instituciones educativas bajo intereses partidistas, con miras al proceso electoral de 2027.