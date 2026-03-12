Óscar Rentería Schazarino deja la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- Óscar Rentería Schazarino dejó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) luego de 15 meses en el cargo. El militar con grado de general de brigada del Estado Mayor fue el tercer secretario de Seguridad en Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Rentería Schazarino llegó al cargo el 21 de diciembre de 2024 tras el cese del también militar Gerardo Mérida Sánchez, quien apenas estuvo de agosto de 2024 a diciembre de ese mismo año, en pleno despegue de la guerra entre Chapitos y Mayos.

Noticias Relacionadas El general Óscar Rentería Schazarino fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Sinaloa

Antes ocupó el cargo Cristóbal Castañeda Camarillo, también militar y quien ahora funge esas mismas funciones en el Estado de México.

Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos de la renuncia o cese, sin embargo, fuentes de la SSPE confirmaron la salida del funcionario.

Rentería Schazarino llegó al cargo en Sinaloa en medio de la guerra entre Chapitos y Mayos, teniendo bajo su cargo al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), conformado exclusivamente por militares dados de alta como agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Fue propuesto en el cargo por el actual secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y rindió su protesta en las instalaciones de la Novena Zona Militar en Culiacán y no en la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya.