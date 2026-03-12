Pareja de asaltantes roba camioneta a mano armada en Cuautitlán Izcalli (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con pistola en mano, un hombre y una mujer despojaron a una mujer de su camioneta en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El robo, que quedó captado en cámaras de videovigilancia, ocurrió los primeros minutos de las 19:00 horas del pasado lunes 9 de marzo en la colonia Santa María de Guadalupe de las Torres, a las afueras de una papelería ubicada en la calle Torre Bordo.

En la grabación se observa a una mujer con cubrebocas y a un hombre con gorra llegando al local, colocándose en los extremos de la entrada para esperar a que salga su víctima.

El hombre voltea a la entrada para confirmar que la mujer se encuentra al interior del establecimiento y se posiciona en un punto ciego para la víctima. A su vez, su cómplice se coloca a un costado de la camioneta estacionada.

Mientras esperan, la mujer se acomoda el cabello e incluso se estira. Por su parte, el sujeto se recarga en un poste y después en una estructura que se encuentra sobre la banqueta.

De pronto, su víctima sale de la papelería e inmediatamente el hombre se acerca a ella y saca una pistola de su costado para amenazarla y exigirle que le entregue la llave del vehículo, identificado como un Mazda 3 de color gris.

La mujer simula seguir acomodándose su cabello hasta que el sujeto encañona a la víctima. En ese momento, la cómplice le bloquea el paso para evitar que escape, logrando quitarle con facilidad las llaves del vehículo, mientras que él continúa apuntándole con el arma de fuego.

Rápidamente la pareja delictiva aborda el vehículo y huyen del sitio junto con otra camioneta Kia Sportage de color blanco, la cual también se encontraba estacionada desde un poco antes de que los rateros llegaran a la papelería, lo que ha dado indicios de que podrían ser cómplices del delito.

Hasta el momento las autoridades locales no han emitido ningún comunicado sobre el caso, así como tampoco se han reportado personas detenidas.

El video del robo, perpetuado en tan solo unos segundos, se volvió viral rápidamente, generando indignación en redes sociales por la facilidad en la que se llevó a cabo, además de la participación de la mujer para lograr concretar el hurto.

Robo de vehículos con violencia en México

Aunque el robo de vehículos asegurados ha presentado una leve disminución del 15% respecto al año anterior, de febrero de 2025 a enero de 2026 se registró el robo de un promedio de 147 unidades por día, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Durante ese periodo se reportó un total de 20 mil 200 automóviles robados con violencia, de los cuales 24 mil 400 se encontraban estacionados cuando se perpetuó el hurto.

De acuerdo con el informe de la compañía de seguros, de las seis entidades federativas que registraban una mayor incidencia en este delito, lograron reducir los reportes de robo. Entre ellos se encuentran los estados de:

Puebla (mayor caída del 24.7%).

Jalisco (con menos 22.7%).

Estado de México (con menos 22%)

En cuanto al hurto con violencia, este se redujo a 55%, en comparación del año previo que acumuló un 58%, de acuerdo con AMIS.