Pese a señalamientos, diputado del PT niega ser “deudor alimentario”

TOLUCA, Edomex. (apro).-Isaac Hernández Méndez, diputado del Partido del Trabajo negó tener una deuda alimentaria con los hijos que procreó con Fernanda de la Rosa, y mover sus influencias como legislador para que los jueces fallen en su favor, como lo acusó su expareja en el marco del 8M en Ecatepec.

El pasado fin de semana de la Rosa fue "acuerpada" por diversos colectivos feministas en Ecatepec para solicitar el desafuero del diputado local con la finalidad de que no ejerza ninguna influencia en el proceso jurídico que promovió su expareja, quien lo acusó de ser un deudor alimentario, haber incurrido en violencia vicaria y amenazas en su contra, y de la “compra” de jueces para bloquear el avance de la demanda.

Por su parte, el petista dijo tener las pruebas necesarias para demostrar que en ningún momento ha faltado a sus responsabilidades como padre. “Tengo recibos mes con mes, y cada cierto tiempo al juzgado le entrego las cuentas bancarias, porque todo sale de mi cuenta... (en ocasiones) transferencias bancarias o depósitos que quedan registrados como ´pago pensión de tal o cual quincena´”, detalló.

Afirmó que en el juicio que enfrenta, es tratado como un mexiquense más. "En este proceso, frente al juez, no soy diputado local, soy simplemente un ciudadano que es padre y comparece ante la autoridad".

Aseguró que los señalamientos no corresponden a la realidad. "Respeto plenamente la libertad de expresión y el derecho de cualquier persona a manifestarse; sin embargo, considero importante actuar con responsabilidad cuando se trata de asuntos de carácter personal que involucran a terceros, especialmente a menores de edad".

El legislador afirmó que tiene la conciencia tranquila, e indicó que el diferendo se está resolviendo por las vías legales correspondientes. Precisó que no abundará sobre las acusaciones por respeto a sus hijos. En todo caso, planteó, los comentarios se realizarán ante las autoridades competentes.

Aseguró que siempre se referirá a la madre de sus hijos con respeto, porque es su convicción y siempre ha tenido un profundo respeto a la mujer "y, principalmente, porque tengo una hija... Por el amor y cuidando los sentimientos de mi hija e hijo, no seré yo quien lleve esta controversia personal al ámbito mediático".

Finalmente, se dijo confiado en que las instituciones hagan su trabajo, privilegiando el interés superior de la niñez. "Reitero mi disposición de conducirme con responsabilidad, prudencia y respeto".