Por segunda vez, hombres armados roban medicamentos controlados en clínica del IMSS en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En menos de 48 horas, un grupo de hombres armados volvió a asaltar una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, con la finalidad de sustraer medicamentos controlados.

Esta ocasión el robo ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la Unidad de Medicina Familiar no. 13, ubicada en la colonia Bugambilias de la capital poblana.

Al menos tres sujetos armados y encapuchados habrían ingresado tras saltar una reja y escalar un techo del inmueble. Tras lograr entrar a las instalaciones, los sujetos se habrían encontrado con un vigilante de la clínica, quien fue amenazado con un arma de fuego para que pudieran llevar a cabo su cometido.

A manos de la violencia, lograron acceder al área de farmacia, donde se llevaron decenas de cajas de fármacos que requieren receta médica y huyeron del lugar, de acuerdo con medios locales.

Posteriormente, elementos de seguridad arribaron al sitio para realizar la investigación correspondiente, lo que provocó la suspensión de la atención médica durante las primeras horas del día.

Algunos derechohabientes expresaron su inconformidad, resaltando que llevaban afuera de las instalaciones desde muy temprano. Sin embargo, el servicio fue reestablecido más tarde.

Hasta el momento se desconoce la cantidad y el nombre de los medicamentos controlados que fueron robados. Asimismo, tampoco hay reportes de personas detenidas.

Este hecho no es un caso aislado, pues tan solo el pasado lunes 9 de marzo también se reportó otro robo de medicamentos controlados en un inmueble de la misma institución médica en la entidad.

Este primer asalto se perpetuó en la Unidad de Medicina Familia no. 7 del IMSS, que se localiza en la unidad habitacional de Infonavit San Bartolo, una localidad de la misma entidad federativa.

Aquella vez, se reportó que un grupo de cinco sujetos armados, vestidos con ropa negra y el rostro cubierto, ingresaron al inmueble para llevarse múltiples cajas de fármacos con prescripción médica.

Ante estos hechos, que parecieran tener el mismo modus operandi, las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto de forma oficial.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde aseguró que el caso ya estaba siendo investigado, con la finalidad de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Estos atracos, que se han efectuado con tan solo un día de diferencia, han desatado un ambiente de temor entre los ciudadanos poblanos, así como una alerta para las autoridades locales.