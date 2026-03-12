PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Un judÃ­o fue agredido por un angloparlante, probable turista estadunidense, cuando realizaba propaganda religiosa en la Quinta Avenida de Playa del Carmen, vÃ­a peatonal de mayor concurrencia de extranjeros en CancÃºn y la Riviera Maya.

En un video que comenzÃ³ a circular en las Ãºltimas horas, se aprecia el momento en el que un hombre arrebata, rompe el asta y tira al suelo una bandera hebrea color amarilla, distintiva de la fe judÃ­a que portaba una persona cuando caminaba por la Quinta Avenida cargando un equipo de sonido a sus espaldas con el que amplificaba mÃºsica religiosa.

El hecho fue dado a conocer en las Ãºltimas horas mediante la publicaciÃ³n de un video en diversas plataformas de redes sociales, donde algunos usuarios han seÃ±alado que mÃ¡s que una agresiÃ³n por un tema religioso, se debiÃ³ al asunto polÃ­tico por la guerra que se vive en Medio Oriente, en el que Israel es parte de la conflagraciÃ³n.

La citada vÃ­a donde ocurriÃ³ el incidente, es la zona peatonal mÃ¡s extensa de esta parte del paÃ­s, donde llegan a caminar hasta 15 mil personas diarias, principalmente extranjeros en temporada alta.

En ciertas ocasiones, la vÃ­a es utilizada por diversas religiones para realizar muestras de fe, principalmente los catÃ³licos, que utilizan la Quinta Avenida para procesiones durante Semana Santa.

Los judÃ­os hacen lo propio, invitan adeptos a su religiÃ³n que llegan en plan turista a Playa del Carmen a visitar sus sinagogas: existen tres en la ciudad, de acuerdo con datos oficiales.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los protagonistas de este desencuentro, algo que, al menos registrado en medios digitales, no se habÃ­a visto.

Tras viralizarse el video, LeÃ³n Ballesteros Reyes, director de Asuntos Religiosos de Playa del Carmen, llamÃ³ a la cordura entre los diversos dogmas de fe porque nunca en la historia de la localidad habÃ­a existido un acto de intolerancia religiosa.

Incluso, exhortÃ³ a que la persona afectada presente una denuncia en caso de que se sienta agraviada.