Tribunal de Sinaloa resuelve a favor de diputada Almendra Negrete en denuncia por violencia política

CULIACÁN, Sin. (apro).-El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) terminó por acreditar violencia política de género cometida en agravio de la diputada local con licencia Almendra Negrete Sánchez, quien en su denuncia aportó como pruebas conversaciones privadas de una activista local.

En una primera resolución, el TEESIN determinó que no existían elementos suficientes para acreditar los señalamientos formulados por Negrete, por lo que el caso fue impugnado ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia federal que revocó el criterio del tribunal local y ordenó emitir una nueva resolución en la que se valoraran nuevamente las pruebas presentadas por la denunciante.

El acuerdo acredita violencia política en contra de la actual secretaria de Diversidad de Morena, quien acusó a la activista Emma Zermeño aportando capturas de pantalla de una conversación de Zermeño con una persona identificada como Jonathan Alexis Ramírez Quevedo, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

El caso ha generado críticas en Sinaloa entre activistas feministas y de la comunidad LGBTQ+ señalando que la denuncia vulnera la privacidad y la libertad de expresión al tomar capturas de pantalla sin permiso de Emma Zermeño, quien además ocupa un cargo al interior de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa.

Diferentes voces tanto de feministas como de personas de la comunidad LGBTQ+ han criticado a Negrete Sánchez por las medidas emprendidas.