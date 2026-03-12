Usan drones con explosivos y minas terrestres en ataques contra policías de Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Ataques con explosivos lanzados desde drones y la colocación de artefactos tipo mina se registraron en municipios del norte de Jalisco, en la franja limítrofe con Zacatecas. Los hechos ocurren en medio de la violencia que persiste en la entidad tras los narcobloqueos recientes y el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”.

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, explicó que la agresión ocurrió cuando policías estatales realizaban patrullajes en la zona limítrofe e intentaron acercarse a un grupo de sujetos armados.

Durante el operativo se registró un intercambio de disparos y los presuntos agresores huyeron hacia el lado de Zacatecas por brechas que conducen a la sierra. En ese momento los agentes fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde drones.

La oficial lesionada sufrió heridas por esquirlas y una patrulla resultó con daños de consideración. La agente se encuentra fuera de peligro y fue atendida por sus propios compañeros.

“Cuando los elementos intentan acercarse para detenerlos se genera un intercambio de disparos. Los sujetos huyen hacia el lado de Zacatecas por unas brechas para internarse en los cerros y es cuando comienzan las agresiones contra los compañeros con artefactos explosivos lanzados desde drones. Los elementos se repliegan; hay una compañera lesionada y una camioneta con daños por esquirlas de consideración. Afortunadamente la oficial está fuera de peligro. Los compañeros cuentan con conocimientos en primeros auxilios tácticos y llevan botiquines con implementos para la contención de hemorragias”, señaló.

Minas en Ojuelos

En otro hecho ocurrido días antes, autoridades detectaron artefactos colocados en el suelo similares a minas en Ojuelos de Jalisco, en un punto conocido como Los Pinos, también en los límites con Zacatecas.

En ese caso no se reportaron personas lesionadas.

“Ahí hubo agresiones con artefactos explosivos y al parecer colocaron una especie de minas terrestres. Afortunadamente no hubo lesionados ni de la Secretaría de Seguridad de Zacatecas ni de Jalisco; ocurrió durante los patrullajes conjuntos que realizamos en las zonas limítrofes”, expuso.

Revisiones en Puerto Vallarta

El funcionario añadió que en Puerto Vallarta continúan las labores de revisión en el puente de La Desembocada, donde técnicos en explosivos y un binomio canino trabajan de manera permanente junto con ingenieros de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para descartar riesgos.

Detenciones por vandalismo

En otro operativo, la policía estatal detuvo a Eduardo “N” y Héctor “N”, de 28 y 23 años, presuntamente relacionados con actos vandálicos en la colonia Providencia de Guadalajara, donde fueron incendiadas motocicletas y se lanzó una bomba molotov.

“Se logró la captura de dos sujetos que podrían estar relacionados con los hechos vandálicos en los que se quemaron motocicletas en la colonia Providencia, donde lanzaron una bomba molotov en el cruce de Otagua y Pablo Neruda. En coordinación con la Fiscalía se realizan las investigaciones para acreditar esta información, pero recabamos evidencia de que también podrían estar relacionados con otros hechos ocurridos desde el 22 de febrero, principalmente en el municipio de Guadalajara. Se trata de Eduardo ‘N’ y Héctor ‘N’, de 28 y 23 años”, apuntó.

Ambos fueron capturados cerca del Cerro del Tesoro, en los límites entre Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, con dosis de droga en su poder. El caso quedó a disposición del área de narcomenudeo de la Fiscalía.

Traslado de reos

El secretario también informó sobre el traslado de 16 personas privadas de la libertad con perfiles relacionados con delincuencia organizada.

Seis fueron enviados al Complejo Penitenciario de Puente Grande y el resto al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.

“Se llevó a cabo el traslado de varios PPL que estaban en otros centros penitenciarios del estado, así como en el propio Puente Grande. Todos tienen perfil relacionado con la delincuencia organizada: dos posiblemente vinculados con Los Chapitos, uno con los Beltrán Leyva y 12 relacionados con el Cártel (Jalisco) Nueva Generación; uno más enfrenta cargos por secuestro”, manifestó.

Añadió que el director de Prevención y Reinserción Social en Jalisco, Antonio López Zaragoza, se encuentra de licencia por motivos de salud y se prevé su regreso en un par de semanas.

Operativos y seguridad

Por su parte, el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto de Larco Estrada, rechazó que el gobierno estatal haya sido rebasado por los narcobloqueos registrados el 22 de febrero y aseguró que la tranquilidad se recuperó en menos de 48 horas.

Indicó que la información captada por las cámaras del sistema C5 fue turnada a la Fiscalía, lo que permitió detenciones por quema de vehículos y rapiña.

Además, recordó que el gobierno estatal anunció una bolsa de 100 millones de pesos para apoyar a propietarios de vehículos no asegurados afectados por los bloqueos, mientras que la Federación podría aportar una cantidad similar. Actualmente se realiza un censo de los afectados.

Finalmente, informó que para los partidos de repechaje rumbo al Mundial de Futbol 2026 que se disputarán el 26 y 31 de marzo en el Estadio Akron se desplegará un operativo con mil 800 elementos de seguridad.

Los equipos participantes se hospedarán en los hoteles The Westin Guadalajara y Guadalajara Marriott Hotel, y su traslado estará resguardado mediante convoyes de seguridad como parte del dispositivo especial desplegado en la ciudad.