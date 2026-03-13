Condenan a exdocente que intentó hacer pasar feminicidio de Lilian como intoxicación por gas

PACHUCA, Hgo. (apro).- Juan Pablo V. H., un exdocente de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), fue encontrado culpable por un Tribunal de Enjuiciamiento del feminicidio de Lilian Escudero Fernández, una joven de 20 años a quien él le rentaba una habitación en el municipio de Tepeapulco, mientras ella cursaba sus estudios de licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Cuando fue privada de la vida el 22 de enero de 2024 en Ciudad Sahagún, Lilian tenía 20 años; es un caso en el que el ahora sentenciado intentó hacer pasar el crimen como una muerte por intoxicación, supuestamente, debido a la inhalación de gas.

El feminicidio ocurrió en la habitación de un domicilio ubicado en la colonia Carros, en Ciudad Sahagún, la que Juan Pablo le rentaba a Lilian desde julio de 2022. Por ese motivo había una relación de confianza entre ambas personas, como expuso al reconstruir la secuencia de los hechos la representación de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEH) durante la audiencia de juicio oral celebrada este 12 de marzo de 2026 en los juzgados penales de Apan.

De acuerdo con las investigaciones, al interior de un inmueble el ahora sentenciado ejerció violencia sexual y física contra la joven, quien presentó múltiples lesiones en diversas partes del cuerpo. No obstante, Juan Pablo dejó el cuerpo de Lilian en el baño y trató de hacer creer que la muerte de la víctima estaba asociada a una intoxicación por gas.

“Sin embargo, derivado de que la investigación se llevó a cabo bajo el protocolo de feminicidio, se obtuvieron datos de prueba contra el imputado”, afirmó la PGJEH, además de añadir que con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el proceso penal, fue que en la etapa de juicio el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió emitir fallo condenatorio por unanimidad contra el exdocente.

Tras la condena, el 19 de marzo de 2026 se llevará a cabo la individualización de sanciones y se conocerá la pena que deberá cumplir el imputado.

Dos días después del feminicidio, la familia de Lilian sepultó el cuerpo de la joven, a partir de ahí cumplió con el novenario –una tradición religiosa católica de nueve días consecutivos de oración, rezos o misas, dedicados principalmente a pedir por el eterno descanso de un difunto–, que culminó el 3 de febrero. Al día siguiente, si no hubiera sido asesinada, Lilian habría cumplido 21 años.