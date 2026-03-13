Desaparición de niña chol enciende alertas en Chiapas; suman 23 menores desaparecidos en dos meses

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La desaparición de Juliana López Ruiz, una niña de nueve años de la etnia chol, ha encendido las alarmas en Chiapas. La menor cumplió cinco días desaparecida en las montañas del municipio de Tila, en los límites con Tabasco. Pero no solo son las desapariciones, Chiapas también vive una crisis de feminicidios en niñas.

Solo en el mes de marzo, han sido víctimas de feminicidio Alexa, de tres años de edad, una niña también de la etnia Chol de una comunidad apartada del municipio de Tila. El pasado 8 de marzo, Rubí, una niña de 13 años, fue asesinada por su tío después de abusar sexualmente de ella, el sujeto también asesinó a su hermano de 7 años, cuando pretendió defender a su hermana en la ciudad rural del municipio de Ángel Albino Corzo.

Juliana es solo uno de los 23 casos de niños y adolescentes desaparecidos en la entidad entre el 10 de enero y el 7 de marzo, según datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado.

El pasado 7 de marzo, Juliana, quien vive con una discapacidad mental, salió con su madre y dos hermanos a buscar leña en la comunidad de Santa Cruz.

En un momento del trayecto, de acuerdo al testimonio de su madre ante las autoridades, la menor tomó la delantera y se perdió entre la densa vegetación. Sus familiares sospechan que pudo haber tomado por error el camino hacia el municipio vecino de Sabanilla.

Debido a la extrema pobreza de la zona, la familia no cuenta con una fotografía de la menor; sin embargo, informaron que el día de su desaparición vestía un pantalón rojo y una blusa verde. Las autoridades elaboraron un retrato hablado y emitieron la Alerta Amber

Actualmente, una unidad canina de búsqueda y rescate de la Secretaría de Protección Civil, soldados de la VII Región Militar, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y Municipal, así como voluntarios y familiares, mantienen un operativo de búsqueda en las comunidades de Santa Cruz, El Capuyil y El Porvenir.

Protección civil se sumó con un helicóptero y los binomios caninos "Tormenta" y "Luna" para intensificar el rastreo en la montaña.

Estadísticas y paraderos desconocidos

De los 23 menores reportados como desaparecidos en este periodo, las autoridades informaron que 11 ya han sido localizados, pero el resto continúa sin aparecer. Entre los casos que permanecen activos y generan mayor preocupación se encuentran:

María Salomé Pérez Díaz (19 años): Vista por última vez el 16 de febrero en la colonia San Francisco, Tuxtla Gutiérrez.

Josefa Guadalupe Vázquez Gómez (16 años): Desapareció el 6 de marzo tras salir de su casa en el barrio La Merced.

Yoselín de Paz Martínez (19 años): Originaria del Estado de México, vista por última vez en el ejido Morelos, Tonalá.

Víctor José Ruiz Martínez (16 años): Desaparecido el 13 de marzo en Villa Comaltitlán.

Fernanda Karina Jiménez Valdez (17 años): Vista por última vez el 2 de marzo en Tapachula.

Pablo Pérez Vázquez (14 años): Desapareció el 27 de febrero en el municipio de Motozintla.

Saraí Sharon Gómez Natarán (16 años): Desaparecida desde el 10 de enero en la capital chiapaneca.

Zonas con mayor incidencia

Los reportes se concentran principalmente en municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá y Ocosingo. En la capital, casos recientes como los de Valeria Domínguez Vázquez (13 años) y Ruby Zenteno Pérez (15 años) mantienen en vilo a la comunidad, mientras que en la región del Soconusco y la Sierra Madre, la búsqueda de menores como Juan José Mrenti Rodríguez y Pablo Pérez continúa sin resultados positivos.

A pesar de los esfuerzos de localización y el éxito en casi la mitad de los casos, la cifra de menores cuyo paradero sigue siendo un misterio refleja una problemática persistente en la entidad que afecta tanto a comunidades indígenas rurales como a zonas urbanas.