Detienen a profesor de secundaria que drogó a sus alumnas en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo., (apro).- Un profesor de una secundaria de Playa del Carmen fue detenido por presuntamente haber intoxicado a cuatro de sus alumnas con droga, quienes tuvieron que ser trasladadas a hospitales para su atención médica.

El hecho ocurrió la tarde-noche del jueves en la secundaria Luz María Zaleta, ubicada en el fraccionamiento Villas del Sol de esta ciudad, luego de que las alumnas comenzaron a sentirse mal, por lo que tuvieron que llamar a sus padres.

Una de las alumnas relató que un profesor les dio unos supuestos dulces y les solicitó sus cuentas de redes sociales, al parecer también les realizó tocamientos.

Inmediatamente se supo lo ocurrido, varios padres de familia se presentaron a la salida de la escuela para hacer frente al profesor, de nombre Rubén “N”, quien tuvo que salir por otro acceso, aunque al final fue detenido por elementos de la Policía de Playa del Carmen.

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó la detención del docente por su probable participación en el delito de corrupción de menores. En las siguientes horas se determinará su situación legal tras la celebración de una audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso.

En tanto que la Secretaría de Educación de Quintana Roo dio a conocer que el profesor fue identificado como el probable agresor por alumnas, alumnos y personal del citado plantel.

La alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Asencio, anunció que se retomará el operativo “mochila” para detectar el probable ingreso de sustancias ilícitas a las escuelas públicas del municipio.

Este viernes se reportó que las alumnas afectadas fueron dadas de alta de un hospital privado a donde fueron llevadas para su atención, sin más complicaciones hasta el momento por el ilícito que sufrieron.

Apenas el pasado lunes, en un hecho diferente, la Fiscalía de Quintana Roo daba a conocer la comercialización de droga en la secundaria Gabriela Mistral de Cancún, donde exalumnos se repartían las sustancias desde una barda del plantel.

Por este caso hay un adulto vinculado a proceso.