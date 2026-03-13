Durazo buscará concesionar carretera Sonoyta-Puerto Peñasco pero cobrar “solo a placas extranjeras”

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo habla sobre la infraestructura carretera en el estado, durante su conferencia semanal, el miércoles 11 de marzo de 2026. Foto: Gobierno del Estado de Sonora

HERMOSILLO, Son., (apro) .- La carretera de mayor relevancia de Sonora por su papel ante la atracción turística será remodelada dentro de un programa de atención a las vialidades en busca de concesionarlo a la iniciativa privada, de acuerdo con el anuncio que el gobernador del estado realizó el miércoles 11 de marzo.

La condición para que sea administrada por particulares, adelantó, es que se cobre peaje exclusivamente a los visitantes con placas del extranjero.

“Vamos a invertir 450 millones de pesos en la conservación del tramo Sonoyta-Puerto Peñasco. Como ese dinero ya está asignado a la carretera, bienvenido, pero yo soy más de la idea, y no la voy a dejar hasta el final de mi gobierno, de que esa carretera se concesione y se cobre exclusivamente a las placas extranjeras. Es decir, a los visitantes y no a los locales”, dijo el ejecutivo estatal durante su conferencia de prensa semanal.

El objeto de la inversión, dijo Durazo Montaño, es que el tramo “no vuelva a caerse (quedar en mal estado)” porque por allí transita “el flujo turístico más importante” de Sonora, que ascendería a 2 millones 200 mil visitantes cada año, siendo las vacaciones de primavera y de verano los puntos de mayor afluencia en “Rocky Point”.

“A esa carretera no se le ha metido mano, la hemos parchado, pero, con todo respeto, para salir del paso, no para resolver el problema”, reconoció el gobernador.

Esta inversión, según lo informado, es parte de un monto de 10 mil 285 millones de pesos que serán destinados a las vialidades, tanto federales como estatales y caminos de terracería con justificaciones como el turismo, la agilización de mercancías, la reducción de tiempos de viaje para la gente de la localidad y para establecer mejores condiciones en materia de seguridad en la región del desierto.

Del monto, a utilizarse durante este año, 7 mil millones tienen origen en las arcas de la federación, 984 en las estatales y 2 mil 300 provienen de la iniciativa privada. Con ello, aseguró Durazo Montaño, se habrán destinado a esta causa 19 mil 648 millones de pesos entre el 2021 y el cierre del presente.