El influencer "Fer Italia" es declarado culpable de violación contra una menor de edad

Luis Fernando "N", conocido como "Fer Italia", culpable del delito de violación en agravio de una menor. Foto: X: @FiscaliaEdomex

TOLUCA, Edomex., (apro) .- El creador de contenido Luis Fernando Padilla Manzo, mejor conocido como "Fer Italia", fue encontrado culpable del delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años en Huixquilucan.

El youtuber también es investigado por su probable intervención en el delito de violación en contra de otra mujer, quien fue su pareja sentimental.

Sobre el primer proceso jurídico, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó ante el juez la responsabilidad de Luis Fernando Padilla en el delito de violación en agravio de una adolescente de 16 años.

Durante audiencia celebrada en los Juzgados de Tlalnepantla, la autoridad judicial dictó sentencia de condena en contra del influencer por agredir sexualmente en dos ocasiones a una adolescente al interior de un domicilio localizado en la colonia Constituyentes de 1917, del municipio de Huixquilucan.

El primer ataque ocurrió el 11 de enero de 2024, cuando Padilla Manzo, con base en engaños, trasladó a la víctima a la vivienda referida, en donde habría cometido el abuso.

El 22 de marzo de ese mismo año, el investigado amenazó a la víctima con difundir videos y fotografías de índole sexual en que supuestamente ella aparecía, y la llevó al mismo domicilio de la ocasión anterior para agredirla de nuevo.

Fer Italia fue detenido el pasado 28 de agosto por elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO), en una plaza comercial de Huixquilucan.

Luis Fernando Padilla Manzo se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, y el próximo 17 de marzo se estableció como fecha para la continuación de audiencia de individualización de sanciones, cuando se fije la pena.

El generador de contenido digital, además, está vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental.

En este otro caso, las agresiones habrían ocurrido el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo del año 2022 y el 10 de enero de 2023, en un inmueble ubicado en el municipio de Huixquilucan.