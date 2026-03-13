Embarazos adolescentes y más de mil delitos sexuales exponen violencia contra menores en Coahuila

SALTILLO, Coah., (apro) .- Dos casos recientes de embarazos de niñas y adolescentes en el estado pusieron en la mirada pública la violencia sexual contra mujeres menores de edad. Solo el año pasado se atendieron más de 120 casos de embarazos en menores de 15 años, así como más de mil casos de delitos sexuales contra menores de edad.

De los dos casos de embarazos, en uno de ellos la adolescente dio a luz a una bebé que de inmediato le fue retirada por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), mientras que en el otro se conoció que se aplicó la Norma Oficial Mexicana 046 para la interrupción del embarazo.

La titular de la PRONNIF, María Teresa Araiza Llaguno, señaló que la dependencia representa al menos la mitad de los casos de adolescentes embarazadas durante 2025, a fin de iniciar el proceso judicial por violación, aunque la relación sexual haya sido consensuada.

Sin embargo, señaló que al interior de las familias hay protección del delito, ya que en muchos casos el responsable de agredir sexualmente a las menores de edad es uno de sus integrantes.

“La violación se denuncia y lo puede hacer cualquier persona. En general, cuando nosotros vemos que las mamás, la familia que la representan, no denuncian porque el delito está en cierta manera con la protección familiar, nosotros trabajamos de manera subsidiaria”, explicó.

La funcionaria señaló que se ha logrado disminuir en un 40% la incidencia de embarazos en adolescentes de menos de 15 años, y reiteró que la intención es que no haya, pero cuando los hay se lleva un proceso penal porque hay un delito sexual de por medio como la violación.

Araiza Llaguno señaló que de los más de mil casos de delitos sexuales que se presentaron en 2025, están los relacionados desde abuso sexual, violación, estupro y corrupción de menores, pornografía.

“Creo que esto va a tener que ser también una corriente disuasiva de que vean que no se quede la impunidad, porque recuerden, los delitos sexuales casi siempre son cometidos por conocidos; pero también tenemos que analizar los casos de muchachos de la edad aproximada a la de la adolescente, y entonces hay que reforzar todas las campañas de educación sexual porque aun cuando son fuertes, damos por hecho que todos saben y sin embargo todavía hay embarazos que las adolescentes no planean”, dijo.

La titular de PRONNIF en Coahuila descartó hablar de los casos en específico que trascendieron de menores adolescentes, pero reiteró que en ambos hubo acompañamiento.

Sin embargo, en el caso de la menor que dio a luz, la familia interpuso un amparo en contra de la medida de PRONNIF de retirarle a su hija de inmediato. La dependencia consideró que el ambiente no era adecuado para la recién nacida, debido a que la familia consintió el noviazgo y embarazo, además de que el resto de los niños no acuden a la escuela.

La familia considera que fue una medida para presionarla a denunciar la violación y Araiza Llaguno sostuvo que todo delito de este tipo debe ser denunciado por cualquier persona, sobre todo tratándose de menores de 14 años.