Hallan con vida a Wendy Castro tras años desaparecida; estaba en un penal

Wendy Castro, reportada como desaparecida desde diciembre de 2023 en Hermosillo, fue localizada con vida dentro de un Centro de Reinserción Social.. Foto: FB Madres Buscadoras de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Wendy Guadalupe Castro Colón, una joven reportada como desaparecida en Sonora, fue localizada con vida dentro de un Centro de Reinserción Social (CERESO) en Hermosillo, después de permanecer durante años con ficha de búsqueda activa.

La localización se dio durante una jornada de búsqueda en vida realizada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora en la capital del estado. Ceci Patricia Flores, fundadora del colectivo, informó que la joven fue identificada dentro del sistema penitenciario estatal, lo que permitió confirmar su paradero y establecer contacto con su familia.

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El hallazgo se difundió públicamente por integrantes del colectivo a través de redes sociales, donde explicaron que la búsqueda incluyó recorridos por instituciones públicas y espacios donde podrían encontrarse personas reportadas como desaparecidas.

La joven tenía ficha oficial de búsqueda en Sonora

Wendy Castro Colón contaba con una ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora. De acuerdo con la ficha institucional, la joven fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2023 en el poblado Miguel Alemán, ubicado en el municipio de Hermosillo. Al momento de su desaparición tenía 24 años.

La ficha de búsqueda difundida por la Comisión de Búsqueda señalaba que Wendy Castro mide aproximadamente 1.50 metros, tiene complexión delgada, cabello castaño oscuro y ojos cafés.

Entre las señas particulares registradas en el documento oficial aparecen varios tatuajes, entre ellos:

Letras tatuadas en el brazo derecho

Una flecha tatuada en el brazo derecho

Un atrapasueños en el brazo izquierdo

Un símbolo de infinito en el brazo izquierdo

Un árbol de la vida tatuado en el pie derecho

La comisión solicitó apoyo de la población para aportar información que permitiera localizarla.

La familia perdió contacto tras su llegada al norte del país

De acuerdo con los reportes difundidos durante su búsqueda, Wendy Castro había viajado desde el estado de Guerrero hacia Sonora. Después de su llegada a la región, su familia perdió comunicación con ella y posteriormente se presentó el reporte de desaparición ante autoridades.

Tras emitirse la ficha de búsqueda, familiares comenzaron a difundir su caso en redes sociales y colectivos de búsqueda para intentar localizarla. Durante ese periodo, la ficha permaneció activa en registros institucionales y plataformas de búsqueda de personas desaparecidas.

Colectivo identificó a la joven durante una búsqueda en vida

La localización de Wendy Castro ocurrió durante acciones de búsqueda en vida realizadas por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Este tipo de búsquedas incluye recorridos en hospitales, albergues, centros de detención y otras instituciones donde podrían encontrarse personas reportadas como desaparecidas.

Durante una de estas jornadas en Hermosillo, integrantes del colectivo detectaron que la joven se encontraba en un Centro de Reinserción Social del estado. Ceci Patricia Flores explicó que la identificación permitió confirmar que Wendy Castro estaba con vida y comenzar las gestiones para contactar a sus familiares.

Familiares viajaron desde Guerrero para reencontrarse con ella

Tras confirmarse su identidad, el colectivo informó a sus familiares sobre el hallazgo. Posteriormente, su madre y otros familiares se trasladaron desde Guerrero hacia Sonora para reunirse con la joven.

El colectivo señaló que la localización permitió concretar el reencuentro después de varios años en los que la familia no tenía información sobre su paradero. La búsqueda que permitió localizarla se realizó mientras su ficha continuaba activa en registros oficiales de personas desaparecidas.

Colectivos destacan la importancia de mantener activas las fichas de búsqueda

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras señalaron que el caso de Wendy Castro refleja la importancia de mantener activas las fichas de búsqueda y continuar con jornadas de búsqueda en vida.

Las organizaciones de familiares de personas desaparecidas realizan recorridos periódicos en distintas instituciones con el objetivo de ubicar a personas que puedan encontrarse en hospitales, centros de detención o refugios sin que sus familias tengan conocimiento.

Estos esfuerzos se realizan en coordinación con autoridades y organismos encargados de la búsqueda de personas desaparecidas.