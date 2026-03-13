Madres buscadoras logran que FGET revise cada tres meses expedientes de cuerpos no identificados. Foto: Fiscalía General del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Madres buscadoras acordaron con la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) revisar cada tres meses los expedientes forenses de cuerpos no identificados, con el objetivo de avanzar en la localización de personas desaparecidas en la entidad.

El acuerdo se alcanzó este viernes durante una reunión entre integrantes de la Red de Colectivos “Unidas Siempre Buscando” y personal de la institución, en la que también participaron miembros del colectivo tabasqueño “Voces que no callan”.

Durante el encuentro, realizado por la mañana, las buscadoras analizaron expedientes que contienen imágenes e información de restos humanos sin identificar, revisando señas particulares y pertenencias que pudieran coincidir con personas reportadas como desaparecidas.

Las activistas plantearon que la revisión periódica de estos archivos permitirá aportar información que facilite la identificación de restos y avanzar en la localización de víctimas.

Como parte de la jornada, las madres buscadoras realizaron la actividad denominada “Árbol de la Esperanza”, en la que colocaron fichas de búsqueda de personas desaparecidas para visibilizar los casos y mantener la exigencia de su localización.

Integrantes de la Red de Colectivos “Unidas Siempre Buscando” se encuentran de visita en Tabasco para realizar diversas actividades de búsqueda y coordinación con autoridades estatales.