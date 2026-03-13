Protestan en Culiacán por fallo contra activista basado en capturas de WhatsApp

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un grupo de activistas feministas y de la comunidad LGBTQ+ se manifestaron sobre la principal avenida de la ciudad en protesta por la resolución de la Sala Regional Guadalajara Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que sanciona a la activista Emma Zermeño por violencia política en razón de género (VPG).

Las principales pruebas para sancionar a la activista fueron las capturas de una conversación privada en la aplicación de WhatsApp entre Emma Zermeño y otra persona, filtradas a la diputada local por Morena Almendra Ernestina Negrete Sánchez, quien actualmente goza de licencia indefinida ya que atiende temas partidistas en la Comisión de Diversidad.

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El grupo de activistas se reunieron en la Catedral lanzando consignas como “nuestro chat no se investiga”. De acuerdo con el medio local Noroeste, una persona identificada como Jonathan Alexis, quien fungió como asesor de la diputada Almendra, fue quien filtró las conversaciones admitidas en el tribunal.

La diputada con licencia ha recibido críticas en Sinaloa de colectivas feministas y LGBTQ+ por su postura de mantener señalamientos de VPG basados en conversaciones privadas, algo que advierten como una violación a los derechos humanos.

La funcionaria incluso acusa a Emma Zermeño de tener respaldo del gobierno de Rubén Rocha Moya, a través de la Secretaría de las Mujeres, dependencia en donde labora.

Sin embargo, el posicionamiento de la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en Sinaloa advierte que el caso de Emma Zermeño causa alarma al tomar expresiones en chats privados como prueba de la presunta comisión de faltas y que podrían incluso atentar a la libertad de expresión y a la privacidad.