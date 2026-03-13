Sheinbaum respalda a Schazarino a su salida de la SSP Sinaloa: "No es por mal desempeño"

La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina en Manzanillo, Colima, el viernes 13 de marzo de 2026. Foto: Presidencia de la República

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “Es muy bueno” el general Óscar Rentería Schazarino, por lo que su salida de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) “no es mal desempeño sino sencillamente un cambio importante que tenía que darse”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum quien también dijo que Sinaloa “tienen sus tensiones”.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que el cambio se dio para no afectar al militar en su trayectoria y antigüedad dentro del Ejército.

La designación de Rentería Schazarino al frente de la SSP estatal, “fue una selección basada en su trabajo, en su profesionalismo, en sus antecedentes dentro de toda su carrera militar”.

Trevilla refirió que el general ha hecho “muy buen trabajo” e implementó la coordinación con las diferentes autoridades federales, estatales y municipales.

“Él está en el activo y es muy necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando. Entonces ese es el motivo por el cual ya consideramos que es conveniente su relevo”.

A la secretaría del estado que lleva meses bajo una ola de violencia, derivado del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, “también va a llegar una persona muy capaz, se le propuso al señor gobernador también un militar en el activo”.

Por su parte, el general Rentería Schazarino se va a incorporar a actividades donde pueda desempeñar los cargos que le corresponden de conformidad a su jerarquía y a su antigüedad en el Ejército, para que de esa manera continúe con “experiencias” y “puntos necesarios para ascender y seguir con su carrera militar. Ese es el motivo”, según Trevilla Trejo.