Asesinan al esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, Guanajuato

JERÉCUARO, Gto. (apro).- El ataque armado contra un centro botanero dejó sin vida a dos hombres, uno de ellos identificado como Eduardo García Olvera, esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, Isabel Acevedo Mercado. El otro hombre fue identificado como Juan. Además, se reportan dos hombres heridos, uno de ellos es Francisco, hermano de la presidenta municipal.

Minutos antes de las 9 de la noche del viernes, un comando llegó al negocio ubicado sobre la carretera Jerécuaro-Coroneo; en el lugar se encontraban los familiares de la presidenta municipal que ganó la elección en 2024 con la coalición PAN-PRI-PRD, aunque su militancia es priista.

Tras el ataque se desplegó un operativo de seguridad para dar con los presuntos responsables que huyeron del sitio, sin que hasta el momento se hayan informado resultados.

A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal de Jerécuaro condenó el ataque y confirmó que una de las víctimas mortales es Eduardo García.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la presidenta municipal, a su familia y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor. La comunidad de Jerécuaro se solidariza con los familiares de las víctimas ante estas irreparables pérdidas", se puede leer en el comunicado.

Poco antes de la medianoche, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo también envió un mensaje a través de redes sociales, en el que mostró su solidaridad con la alcaldesa Isabel Ascevedo y con la sociedad de Jerécuaro.

También dijo que había dado instrucciones a la Secretaría de Seguridad y Paz para "mantener plena coordinación con las autoridades federales y municipales, y con la Fiscalía para coadyuvar con las investigaciones y dar con los responsables".

La dirigencia estatal del PRI se sumó a la condena por la agresión en la que murieron Eduardo y Juan, y señaló que el ataque es solo el reflejo de la "grave crisis de violencia que se vive en distintas regiones del país y que hoy golpea de manera directa a una familia guanajuatense y a una autoridad municipal".

El PRI de Guanajuato hizo un llamado a las autoridades estatales a realizar una investigación inmediata, transparente y a fondo que permita llevar ante la justicia a los responsables.

"La violencia no puede seguir normalizándose ni quedar impune. Guanajuato y México necesitan instituciones que garanticen seguridad, justicia y paz a las familias", señala el boletín.