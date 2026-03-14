Ataque con drones deja un muerto y dos vehículos calcinados en Culiacán

Los vehículos quemados en la comunidad de Arroyo Grande, Sanalona. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un ataque con drones dejó una persona fallecida y dos vehículos calcinados sobre un camino de terracería en la zona rural de Culiacán, al oriente de la ciudad.

El atentado ocurrió la noche de este viernes 13 en la comunidad de Arroyo Grande, perteneciente a la sindicatura de Sanalona.

La persona muerta en el atentado fue identificada como Tomás, de 37 años, cuyo cuerpo quedó calcinado en uno de los dos vehículos.

Peritos y autoridades no se presentaron en el lugar sino hasta la mañana de este sábado 14, a pesar de los reportes de vecinos de la zona. No se ha confirmado si existen más personas heridas o fallecidas.

Sin embargo, la misma noche del viernes se reportó ante autoridades locales el ingreso de un paciente por heridas aparentemente producidas por artefacto explosivo, según reportaron medios locales.