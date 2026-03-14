Desechan proceso por lavado de dinero contra periodista Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta

PUEBLA, Pue., (apro) .- El periodista Rodolfo Ruiz informó que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal echó abajo la vinculación a proceso que se había dictado en su contra en diciembre pasado por el delito de lavado de dinero.

El también director del portal de noticias e-Consulta señaló que con este amparo de la justicia federal se ordena la reposición del procedimiento, con lo cual quedaron sin efecto los actos procesales como la formulación de imputación, la vinculación a proceso y el plazo para el cierre de la investigación complementaria.

También indicó que, además, el juzgado federal determinó que el proceso ya no lo llevará el juez Joel Daniel Baltazar Ávalos, por la parcialidad que mostró y por violaciones procesales en las que incurrió, como haber negado que las audiencias fueran públicas.

Ruiz ha señalado que el caso en su contra tiene un fondo político por las publicaciones que ha hecho en el portal de noticias e-Consulta y en su columna La Corte de los Milagros, sobre la llegada de funcionarios a la Fiscalía General del Estado, que habían sido corridos en el Estado de México y que al llegar a Puebla fueron acusados de extorsionar a más de 30 empresarios.

En e-Consulta también expuso el caso de Nódica, la plataforma que usaba el gobierno estatal para monitorear que burócratas estatales interactuaran de forma positiva con las publicaciones del gobernador Alejandro Armenta

La denuncia por supuesto lavado de dinero en contra el periodista fue presentada desde 2020, durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, pero se reactivó en 2025.