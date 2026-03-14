Presunto boxeador amateur golpea brutalmente a guardia de seguridad en Nuevo León (Video)

El agresor y el adulto mayor que lo acompañaba. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un presunto boxeador amateur golpeó en varias ocasiones a un guardia de seguridad al interior de una caseta de vigilancia.

La agresión, que quedó registrada por cámaras de seguridad, ocurrió el pasado lunes 2 de marzo un poco antes de las 14:00 horas, en el Fraccionamiento Valle Poniente, ubicado en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.

En la grabación se observa a un hombre de aproximadamente 25 años ingresar a la caseta de acceso del complejo residencial para cuestionar al guardia privado sobre una fotografía que acaba de tomar. Enseguida se lleva bruscamente una tableta digital que se encontraba sobre una mesa.

El sujeto sale del lugar y mira el dispositivo electrónico para después volver a entrar y comenzar a insultar al vigilante, molesto por haberle tomado una fotografía a las placas de su vehículo:

“Bien vergas, puñetas (...) No, no, no. Así no te pusiste, pendejo. Me tomaste una foto así”, le dice mientras le acerca la tableta a la cara. “¡Qué vergas!”.

Mientras él le reclama por dicha acción y el trabajador le explica que es parte del protocolo de seguridad, también llega a la escena un hombre de mayor edad, quien se presume que podría ser familiar del agresor.

“Te crees bien vergas, a ver”, le dice con una actitud violenta el agresor, mientras su acompañante intenta mediar la situación.

Después, el vigilante señala a la cámara de seguridad para mencionarle que todo está siendo grabado. Sin embargo, el sujeto no le toma importancia.

“Me vale verga eso puñetas. Una cámara, otra cámara, ¿tú crees que una cámara va a hacer algo? Pinche puñetas”.

Enseguida el agresor tira tres puñetazos hacia el rostro del vigilante e incluso derriba un ventilador. A pesar de la brutalidad de los golpes, el guardia de seguridad consigue mantenerse de pie.

Tras el ataque, tanto el atacante como el otro hombre que lo acompañaba salen de la caseta de vigilancia.

¡Por hacer su trabajo! ??

Un presunto boxeador amateur golpeó a un guardia de seguridad por pedirle su identificación y luego huyó del lugar; el gym se aseguró que el deportista ya había sido dado de baja ?? pic.twitter.com/eIrHO7LQkQ — Nación321 (@Nacion321) March 12, 2026

El video de la agresión fue difundido en redes sociales, volviéndose viral rápidamente y generando indignación entre los internautas, quienes identificaron que el atacante era un boxeador amateur gracias a la playera que vestía al momento del incidente.

Agresor es dado de baja del gimnasio donde entrenaba

Luego de que la agresión se colocara en el ojo público, el gimnasio Smokin Fist, donde el sujeto practicaba box, se pronunció al respecto para deslindarse de la agresión cometida por el joven, quien fue identificado como Eugenio.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el establecimiento aseguró que el sujeto sería dado de baja de su comunidad, ya que sus acciones no representan los valores que el deporte promueve.

“En relación con los hechos recientes difundidos en medios de comunicación y redes sociales, Smokin Fest informa que la persona involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad ni representa a nuestro gimnasio en ninguna capacidad”, se lee en la publicación.

“Es importante señalar que desde hace algunas semanas esta persona ya había mostrado conductas contrarias a los valores y reglamentos internos del gimnasio, por lo que su situación ya se encontraba bajo revisión”.

En cuanto a las autoridades, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León informó que se abrió una carpeta de investigación, por lo que ya se busca al agresor para definir su situación jurídica.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona detenida por dicha agresión.