Detienen a “Pepe”, operador del CJNG; trasladó a pareja de “El Mencho” a Tapalpa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional (GN) detuvieron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a José “N”, alias “Pepe”, identificado por autoridades militares como la persona que trasladó a la pareja sentimental de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el día del operativo federal donde el líder criminal fue ejecutado en Tapalpa.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precisó que la detención de José “N” ocurrió este 15 de marzo durante patrullajes terrestres realizados por personal de las fuerzas especiales.

De acuerdo con la Comandancia de la V Región Militar, el detenido es identificado como uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y fue el encargado de trasladar a la pareja sentimental de Oseguera Cervantes hacia el municipio de Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026.

Ese día, fuerzas federales desplegaron un operativo en una zona serrana de Tapalpa, donde fue localizado Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG. De acuerdo con información oficial difundida entonces por la Sedena, el capo fue “abatido” durante un enfrentamiento con fuerzas federales cuando se intentaba ejecutar su captura.

A más de tres semanas, las autoridades detuvieron a José “N” en posesión de droga, armamento y un vehículo. Tanto el señalado como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en Guadalajara, para continuar con las investigaciones, realizar las diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.