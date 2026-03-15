Estudiantes de la UAEM denuncian hostigamiento militar y policial en medio del paro (Videos)

MORELOS (apro).- Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que mantienen tomado el campus Chamilpa denunciaron hostigamiento e intimidación por parte de autoridades estatales y federales, y exigieron a la gobernadora Margarita González Saravia intervenir para detener estas acciones contra jóvenes que ejercen su derecho a la libre expresión y manifestación.

De acuerdo con entrevistas anónimas realizadas a los estudiantes, las acciones de hostigamiento incluyen presencia policial y militar cerca de las instalaciones, así como amenazas vía telefónica y redes sociales. También relataron que docentes se han comunicado con ellos, de manera directa y a través de personas cercanas, para exigir que desistan de la toma.

Los estudiantes han documentado tres hechos principales de hostigamiento durante el paro:

El 8 de marzo por la tarde, tras las marchas del 8M, personal de la Guardia Nacional ingresó al campus Chamilpa, lo que sorprendió a los estudiantes, ya que no se permite presencia militar en universidades autónomas. La irrupción se desarrolló sin enfrentamientos, pero fue percibida como una acción de intimidación.

Ese mismo día, policías municipales se presentaron en la Facultad de Nutrición, ubicada en la Colonia Volcanes, en Belenes. Según los estudiantes, uno de ellos descendió de la unidad y realizó maniobras frente a la puerta, mientras otro permanecía en el vehículo. Los jóvenes cuentan con registros en video de este hecho.

El 12 de marzo por la tarde, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sobrevoló el campus Chamilpa a baja altura, también documentado por los estudiantes.

Además, dentro de los hechos de hostigamiento, los estudiantes reportaron:

Llamadas y mensajes de docentes y directivos, tanto de manera directa como a través de terceras personas, exigiendo que detengan el paro y regresen a clases.

Llamadas de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes les aseguraron apoyo, lo que ha generado incertidumbre entre la población estudiantil.

En entrevistas anónimas, los estudiantes señalaron: “Somos estudiantes, somos jóvenes, somos el futuro de México. Pedimos a la gobernadora que intervenga para frenar esta situación. Pese a estas presiones, continuaremos con nuestra manifestación hasta que se atiendan nuestras demandas y esperamos que las autoridades respeten nuestro derecho a la protesta sin recurrir a represalias. Nuestro objetivo es dialogar en paz y de manera pacífica, y no tenemos por qué ser intimidados.

“Además —agregaron— este contexto coincide con la publicación del 6 de marzo de un protocolo de manifestaciones por parte del gobierno estatal, diseñado ante la marcha del 8M, que contempla la posibilidad de intervención si se detecta la comisión de un delito. Queremos dejar claro que seguimos dialogando en paz y esperamos que el Estado y las autoridades respeten nuestro derecho a la protesta”.

Esta periodista corroboró con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sobre la irrupción militar y policial. En el caso de la Guardia Nacional, aseguraron que realizaban un operativo de vigilancia en zonas aledañas a la UAEM, en la parte ejidal, a solicitud de la población por la inseguridad, y que se perdieron entre las veredas y salieron por equivocación dentro del campus. Sobre el helicóptero, señalaron que los sobrevuelos corresponden a operativos en el municipio de Huitzilac y entrenamiento de pilotos, y que en ocasiones bajan cerca de la UAEM por el lado de la autopista. En ambos casos, descartaron que se trate de un acto de intimidación.

Sin embargo, la periodista verificó con ejidatarios de Chamilpa, quienes informaron que normalmente se les avisa antes de cualquier operativo. El 8 de marzo no fueron notificados de ninguna acción, lo cual les resultó extraño y coincide con los estudiantes en que podría tratarse de un acto de intimidación.

Tras la convocatoria de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández para un diálogo el próximo martes, los estudiantes aseguraron que sí asistirán, pero señalaron que aún están verificando las condiciones en las que podrían hacerlo o definiendo cómo podría ser su participación.