Estudiantes enfrentan irrupciones y criminalización mientras UAEM convoca al diálogo (Video)

MORELOS (apro).- Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), convocó —durante este fin de semana— a los estudiantes a un diálogo abierto el próximo martes 17 de marzo. Al mismo tiempo, personal de la máxima casa de estudios filtró un video e información que criminaliza la protesta y a los alumnos que mantienen tomadas las instalaciones de Campo Chamilpa y la rectoría, en demanda de atención a la crisis de inseguridad que enfrentan los distintos campus.

La convocatoria oficial, emitida en un comunicado, indica que la reunión se realizará a las 11:00 horas en el Polideportivo 1 de Ciudad Universitaria y contará con la participación de una comisión institucional enviada por la Rectoría. Según la universidad, el objetivo es “generar un espacio abierto de comunicación con integrantes de la comunidad universitaria” para escuchar planteamientos y atender inquietudes relacionadas con la situación que atraviesa la institución.

La comisión estará coordinada por la Dirección General de Educación Superior e integrada por personal académico, de investigación y de la administración central. La institución subrayó que los participantes deberán escuchar las demandas de los estudiantes y dar seguimiento a los temas planteados.

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos reitera a su comunidad universitaria su disposición permanente al diálogo como vía para atender inquietudes y construir soluciones en conjunto”, señaló el comunicado.

Irrupción en la Facultad de Medicina

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina, encabezados por Adriana Guadarrama, líder de la Federación de Estudiantes de la UAEM (FEUM), irrumpió en las instalaciones que integrantes de La Resistencia habían ocupado durante nueve días para exigir mayor seguridad tras los feminicidios de Kimberly Ramos y Karol Toledo.

Diversos videos muestran que la irrupción se realizó de manera violenta. Guadarrama da instrucciones precisas sobre quién debe ingresar, quién hablará y quién retirará los candados que mantenían cerradas las instalaciones. Los estudiantes siguieron estas indicaciones, retirando a los integrantes de La Resistencia, quienes se refugiaron en la Facultad de Nutrición.

Renata Padilla, representante de los estudiantes que buscaban retomar clases, explicó: “Lo principal fue poder liberar la facultad, para así poder formar nuestras peticiones, que se nos dé la seguridad que estamos exigiendo, y el poder retomar las clases ya se verá con lo que la mayoría de nosotros decida, sin dejar de ser solidarios”.

Tras la acción, los estudiantes acudieron a Palacio de Gobierno para entregar un pliego petitorio con solicitudes concretas en materia de seguridad, incluyendo la instalación de cámaras de videovigilancia, luminarias y otras medidas preventivas en la zona de Belenes. Santiago Maya, integrante del comité estudiantil, precisó:

“Solicitamos, como ya se había manejado, las cámaras de videovigilancia y las luminarias; de cierta manera que nos apoyen con los temas de seguridad que tenemos en la Facultad de Medicina”.

Estudiantes denuncian agresión durante la irrupción

Integrantes del grupo estudiantil denominado La Resistencia denunciaron actos de intimidación durante la irrupción ocurrida este viernes en la Facultad de Medicina. Aunque descartaron retomar las instalaciones por el momento, acusaron que las autoridades universitarias y grupos vinculados al consejo estudiantil permitieron la violencia.

“Desde que decidimos tomar la facultad se nos empezó a amenazar; hoy nos sacaron de forma violenta”, dijo una participante.

Los estudiantes relataron que se registraron agresiones físicas y daños materiales: “Rompieron una caseta, cortaron candados y nos sacaron de la facultad. Algunos compañeros se lastimaron con vidrios”, señalaron.

También denunciaron vigilancia constante durante la toma: “Siempre nos estuvieron grabando con drones, tanto la universidad como medios; nos sentíamos expuestos y vulnerables”.

Sobre la participación de autoridades, afirmaron: “Todas estas personas son protegidas de la universidad y de los consejos estudiantiles. Si no reciben sanción es porque están ligados a FEUM, Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos (CESA) y algunos profesores”.

Los estudiantes señalaron que se ha difundido información falsa sobre quienes apoyaron la toma: “Un papá nos grabó todo; ahora lo acusan de acosador, cosa que no es. Solo apoyó a su hija”.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo, pero advirtieron que este solo es posible en condiciones seguras: “El diálogo se rompe cuando la gente empieza a violentar. Seguimos dispuestos a hablar, pero necesitamos seguridad para los estudiantes”.

Filtración de videos y criminalización

Por la noche, personal de la universidad filtró un video en el que se observa a jóvenes interviniendo una cámara de vigilancia en la Facultad de Artes. El material, acompañado de un texto que criminaliza a los estudiantes y los denomina “encapuchados”, generó comentarios de desaprobación hacia quienes mantienen el paro.

Integrantes del movimiento señalaron que las autoridades poseen los videos desde el inicio de la toma de la rectoría y cuestionaron la rapidez con la que se difundieron para descalificar la protesta. “Cuando la familia de Kimberly Joselin Ramos solicitó videos para saber qué había pasado y quién había asistido a la universidad, se los negaron; pero para difundir videos que buscan descalificar el movimiento lo hacen de manera inmediata”, señalaron.

Los estudiantes explicaron que la intervención de la cámara formaba parte de su estrategia de protesta y reiteraron que se mantendrán en paro hasta que se atiendan sus demandas de seguridad en el campus.