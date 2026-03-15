Fiscalía de Guanajuato entrega restos de cuatro personas a familias equivocadas

DOLORES HIDALGO, Gto. (apro).- La Fiscalía de Guanajuato otra vez se equivocó en la entrega de cuerpos a familiares: ocurrió con cuatro víctimas que murieron en un choque sobre la carretera San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo, aunque apenas unos días antes el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, anunció un cambio en el protocolo con la promesa de que no volvería a ocurrir. Este caso es el tercero que se hace público en menos de ocho meses.

Después del accidente ocurrido el jueves 12 de marzo, el Servicio Médico Forense (Semefo) se hizo cargo del levantamiento de los cuerpos y de la necropsia de ley, luego entregados a las funerarias, pero mientras las empresas hacían el trabajo de embalsamamiento, familiares comenzaron a sospechar que los restos no correspondían a los de sus seres queridos, por lo que avisaron a la Fiscalía.

El personal de la institución a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste llegó para volver a llevarse los cuerpos y hacer una nueva identificación, y fue entonces que aceptaron que no solo había errores en los cuerpos, sino en el llenado de documentos con los datos personales de las víctimas, los apellidos, edades.

Por los errores, la Fiscalía se vio obligada a emitir nuevas actas de defunción y hacer otra entrega de cuerpos, proceso que terminó hasta la noche del sábado 14 de marzo.

A este asunto se suman otros dos casos en los últimos ocho meses.

El primero se hizo público en julio de 2025, cuando la Fiscalía exhumó después de cinco años los restos de Dulce, porque a su madre no solo le habían entregado los restos de la joven encontrados en una fosa clandestina, sino que iban los de otras víctimas.

A principios de marzo, se dio a conocer el segundo caso ocurrido en Valle de Santiago. La Fiscalía había entregado en julio pasado los restos de un hombre a un padre que había identificado por fotografías a su hijo reportado como desaparecido, pero solo unos días después la familia regresó a la Fiscalía a notificar que su ser querido había sido localizado con vida. Luego de varios estudios de genética se identificó a la víctima como Francisco, y un juez ordenó la exhumación de los restos para ser entregados a sus familiares.

Con el antecedente de Dulce y Francisco, las fallas en la identificación de los cuerpos fueron tema en la reunión que sostuvo el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, con legisladores locales el martes 10 de marzo, como parte del análisis del informe de resultados de su primer año al frente de la Fiscalía de Guanajuato.

En ese encuentro, no solo la oposición, sino legisladores del PAN que hace un año le dieron su voto a Gerardo Vázquez para ser nombrado fiscal, criticaron los errores y omisiones de la institución.

Al término, en entrevista, anunció cambios en los protocolos por los errores que calificó como "graves".

"En el futuro, y lo digo en un aspecto hipotético, aunque el familiar directo reconozca a la víctima, no se lo vamos a devolver si no hay reconocimiento dactilar, físico, de ADN, y todo. No nos vuelve a pasar, a mí no me puede pasar en este tiempo, tengo que aprender de la experiencia. Si yo no resuelvo estos problemas, entonces qué fiscal está siendo éste", dijo.

Solo unos días después la Fiscalía local tuvo que reconocer un nuevo error en la entrega de cuerpos, y a través de un comunicado de prensa informó que los servidores públicos responsables del caso han sido separados del cargo. Además, iniciaron una investigación por la vía administrativa y penal.