Registran multihomicidios en dos municipios de Guanajuato durante el sábado; hubo 11 asesinados. Foto: Google Maps

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Un niño de 3 años de edad y cinco hombres murieron durante dos ataques con arma de fuego que se registraron casi de manera simultánea la noche del sábado en Pénjamo y Villagrán. La jornada violenta del sábado dejó un total de 11 víctimas de asesinato.

Alrededor de las 8:45 de la noche del sábado, el sistema de emergencias comenzó a recibir reportes por la agresión a integrantes de una familia que convivía afuera de un domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Pénjamo.

De acuerdo con testigos, cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas llegaron hasta la calle Zapotera, y comenzaron a disparar a los integrantes de la familia.

En el lugar quedó sin vida un niño de 3 años de edad, y dos hombres identificados por la Fiscalía General del Estado como José Juan y Juan Antonio.

Unos minutos más tarde, pero a unos 90 kilómetros de distancia, ocurrió otro ataque directo contra personas que convivían en la vía pública. Ocurrió en la comunidad Los Mexicanos en el municipio de Villagrán.

Afuera de una casa ubicada sobre la calle Francisco Villa, un grupo de jóvenes platicaba minutos después de las 9 de la noche, cuando al menos dos personas armadas llegaron a disparar a bordo de una motocicleta.

Vecinos del lugar reportaron las múltiples detonaciones por arma de fuego, al llegar los cuerpos de emergencias confirmaron que tres jóvenes estaban sin vida.

En el parte de la Fiscalía General del Estado las víctimas fueron identificadas como Emilio, Jonathan y Antonio.

Además de los dos multihomicidios, durante el sábado asesinaron a otros cinco hombres: tres en Irapuato, en dos hechos distintos, uno en Salamanca y uno más en Valle de Santiago.