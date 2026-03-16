Comunidad indígena de Cuentepec busca a menor de 15 años desaparecido

MORELOS (apro).- Habitantes de la comunidad indígena de Cuentepec, situada en Temixco, buscan a Axel Uriel, un menor de 15 años. A pesar de que la familia presentó una denuncia por desaparición ante la Fiscalía de Morelos, las autoridades no han realizado una búsqueda activa, por lo que familiares, vecinos y amigos han organizado sus propias jornadas para localizarlo.

Ismael Bello Domínguez,?hermano de la víctima, detalló que Axel Uriel desapareció el viernes 13 de marzo mientras trabajaba como ayudante de albañil junto a un primo, en una barranca a las afueras del pueblo.

“Lo último que se supo es que estaba trabajando; de repente dijo que se iba, y cuando lo fuimos a buscar, ya no lo encontramos”, relató.

Tras la desaparición, la familia realizó una búsqueda inmediata durante la noche y madrugada, recorriendo los primeros puntos donde podría encontrarse Axel, sin éxito.

?Para organizar la búsqueda, los vecinos tocaron las campanas del pueblo y se sumaron familiares, amigos y otros habitantes, revisando ranchos, calles y zonas cercanas, pero no lograron localizarlo dentro de la localidad.?

Una vez agotados esos lugares, acudieron a presentar la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado, donde levantaron el registro correspondiente y les indicaron que se mantuvieran en comunicación.

La Fiscalía se limitó a emitir una ficha de búsqueda con los datos completos del menor: se trata de Axel Uriel Bello Domínguez, de 15 años, de sexo masculino, con estatura aproximada de 1.67 metros, complexión delgada y tez morena. Presenta cabello negro, largo y lacio, ojos negros y cejas semipobladas rectas. Entre sus rasgos físicos distintivos se encuentran una cicatriz en el dedo índice de la mano derecha, acné en la barbilla y un brazo izquierdo ligeramente torcido debido a un accidente.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla gris sucio, playera verde agua con cierre negro a la altura del pecho, sudadera lisa morada, botas de casquillo amarillas, gorra café y llevaba una pulsera de plata en la mano izquierda. La ficha incluye los números de contacto para quienes puedan aportar información: 777 257 7785, 777 773 0810 ext. 200 y 777 109 1248. La Fiscalía enfatizó que toda información se manejará de manera confidencial y que la investigación permanece activa para garantizar la seguridad y pronta localización del menor.

Sin embargo, la familia señala que más allá de la ficha, la Fiscalía no ha implementado acciones operativas efectivas. Hasta ahora, lo único que han recibido es la instrucción de recabar información y avisar si descubren algún dato sobre el paradero de Axel.

“Básicamente esperan que nosotros hagamos la búsqueda y solo les avisemos”, comentó Ismael Bello.

Familiares comentaron que el joven fue visto posteriormente en un ciber cercano alrededor de las seis de la tarde, pero desde entonces no han tenido noticias de él. Intentos de revisar las cámaras de seguridad del establecimiento no han sido posibles.?

“Lo que queremos es encontrarlo. Andamos buscándolo”, dijo Ismael, quien destacó que la comunidad se ha organizado en diferentes formas de búsqueda, pero que dentro del pueblo ya agotaron todas las zonas posibles, por lo que ahora es necesario explorar áreas más alejadas.

Este domingo, continuaron las secciones de búsqueda ciudadana, la familia se comunicó con la Fiscalía para solicitar apoyo con drones que permitieran abarcar zonas más alejadas del pueblo en la búsqueda.?

Según Ismael, se les aseguró que se los enviarían, pero nunca llegaron. En su lugar, llegaron policías a bordo de una camioneta roja sin logotipos de la Fiscalía. Se acreditaron como personal de la institución, pero informaron que los drones estaban descompuestos y se limitaron a dar vueltas por el pueblo, lo que la familia consideró poco útil, ya que la búsqueda ya se había realizado en la localidad y lo que hace falta es rastrear zonas más alejadas.

La familia hace un llamado al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fernando Blumenkron, para que se active el protocolo de búsqueda, destacando que se trata de un menor de edad, y pide a la población que informe si tiene datos sobre su paradero. Hasta ahora, la localización depende de familiares, amigos y vecinos de la comunidad.

Algunos habitantes de Cuentepec señalaron que lo que está sucediendo con Axel Uriel recuerda el caso de la joven universitaria Kimberly Jocelyn Ramos, donde la familia quedó prácticamente sola y la Fiscalía no implementó una búsqueda efectiva.

Por ello, reforzaron su llamado a la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, para que no se limite a intervenir únicamente en casos de jóvenes universitarias —como ocurrió con Kimberly, cuya localización se logró tras 11 días de su desaparición cuando la gobernadora se pronunció—, sino que se actúe de manera coordinada con toda la población, enfatizando la necesidad de un protocolo activo y efectivo que abarque todas las comunidades.